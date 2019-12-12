حفل يتوج مجهودات نزلاء ونزيلات بسجن ورزازات

محمد ايت حساين

في إطار الأسبوع الثقافي والرياضي والفني والصحي الذي تنظمه الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، من 9 إلى غاية 13 من الشهر الجاري، شهد السجن المحلي بورزازات، مساء الخميس، تنظيم حفل لفائدة النزلاء والنزيلات حضره عدد من المسؤولين القضائيين والعسكريين والأمنيين والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني.

وتم خلال هذا الحفل المنظم من طرف إدارة المؤسسة السجينة بورزازات تتويج عدد من النزلاء والنزيلات الحائزين على الرتب الأولى على الصعيد الجهوي في مسابقات عدة، منها محاربة الأمية والتعليم والفن والرسم والطبخ والثقافة، بعد تباريهم مع نزلاء المؤسسات السجينة الجهوية الأخرى بالجهة.

وقال مسؤول في السجن المحلي بورزازات، ألقى كلمة بالمناسبة نيابة عن مدير المؤسسة: "سنة 2019 تميزت بكونها حافلة بالنجاحات والعطاءات ومحطة هامة في دينامية الإصلاحات التي انخرطت فيها المؤسسة السجنية"، مضيفا: "تم التركيز أساسا على مواصلة تحسين ظروف المعتقلين وتحسين مستوى تغذيتهم والخدمات الطبية وتنويع مجالات التأهيل وبرامج الإدماج التربوي".

ولفت المسؤول ذاته إلى أن "نزلاء المؤسسة السجنية استطاعوا التفوق على نظرائهم من المؤسسات السجنية الأخرى في العديد من المسابقات المبرمجة برسم هذه السنة، سواء منها الجهوية أو الوطنية، خصوصا في ما يتعلق بالجائزة الوطنية الأولى في حفظ الأحاديث النبوية الشريفة، والجائزة الثانية وطنيا في القصة القصيرة"، وزاد مستدركا: "كما تمكن نزلاء أحداث وكبار من اكتساح جميع المسابقات الرياضية الجماعية والفردية على مستوى الجهة، دون نسيان المشاركة المتميزة لإحدى النزيلات في مسابقة الطبخ".

أما على مستوى البرامج التربوية والتعليمية، يضيف المتحدث ذاته، "فقد تم تسجيل نسبة نجاح عالية هذه السنة، سواء على المستوى برنامج محو الأمية أو التكوين المهني"، لافتا إلى أن "هذه الإنجازات لم تكن لتحقق لولا تضافر الجهود المبذولة من طرف جميع الشركاء، من السلطة الإقليمية والقضاء والأمن وجمعيات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة".

وتم خلال هذا الحفل تقديم وصلات غنائية وطنية ودينية وشعبية من طرف بعض الفنانين المحليين، ومن نزيلات ونزلاء السجين المحلي بورزازات، بحضور جميع النزلاء من مختلف الفئات.