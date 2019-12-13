24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:21
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- درك اشتوكة يضع حدّا لعصابة تروج الشيرا بالإقليم
- تجربة الهند بأكاديمية المملكة
- البوليساريو تتوجس من مدريد وتخشى دينامية الدبلوماسية المغربية
- أمريكا ترفض 28 بالمائة من طالبي التأشيرة المغاربة في 2019
- عباءة الشيخ ياسين تلف "الجماعة" .. رؤية مترددة وبوصلة تائهة
عباءة الشيخ ياسين تلف "الجماعة" .. رؤية مترددة وبوصلة تائهة (5.00)
وصول تبون لرئاسة الجزائر ينهي حلم الصلح مع الجار المغربي (5.00)
- وصول تبون لرئاسة الجزائر ينهي حلم الصلح مع الجار المغربي - (170)
- رئيس الجزائر الجديد لا يتوقع فتح الحدود مع المغرب - (94)
- رسمياً .. عبد المجيد تبون يفوز بالانتخابات الرئاسية في الجزائر - (93)
- تقرير أممي يدعو إلى ضرورة تجريم الاغتصاب الزوجي في المغرب - (91)
- محتجون يرفضون رئيس الجزائر الجديد: "الله أكبر .. الانتخاب مزور" - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حركة تنتقد جدارا رمليا عازلا في كورنيش الناظور
انتقدت حركة متطوعون من أجل الناظور الكبير قيام وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا ببناء جدار رملي عازل على طول كورنيش الناظور، "وفشلها في تأهيل حي شعالة الذي يقع تحت منطقة نفوذها".
واعتبرت الحركة في بيان استنكاري لها أن هذا الجدار العازل "يضرب دستور المملكة وكل المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان عرض الحائط، إذ إن من حق الساكنة الاستفادة من المساواة والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية".
كما أوضح البيان أن الجدار "يحرم ساكنة حي شعالة من حق مكتسب منذ زمن بعيد، متمثل في التمتع بمنظر البحر الطبيعي على ساحل بحيرة مارشيكا"، وزاد أن "هذا الجدار من شأنه أن يساهم في مجموعة من المشاكل الخطيرة، مثل الفيضانات بعد هطول الأمطار الغزيرة، وغيرها"، منددا بهذا الفعل "الذي يؤكد على المنحى التصاعدي للردة الحقوقية التي تعيشها بلادنا".
كما حملت الحركة المسؤولية لوكالة التهيئة مارشيكا وللسلطات العمومية عن "هضم حقوق ساكنة حي شعالة وجميع الأحياء المطلة على بحيرة مارشيكا"، معربة عن استنكارها "اللامبالاة التي تعيش فيها مجالسنا المنتخبة بدل تجندها للدفاع عن الساكنة، واختيارها الصمت عن جميع الخروقات والجرائم التي تقوم بها الوكالة بشراكة مع السلطات العمومية في حق ساكنة هذا الحي".
وطالبت الحركة في بيانها بـ"إنصاف الساكنة في أقرب وقت والتراجع عن عزلها بهذه الطريقة المذلة، والنهوض بهذا الحي وتأهيله"، داعية جميع المنظمات المدنية والحقوقية إلى "التجند من أجل تبني هذا الملف والترافع عنه بشتى الطرق المشروعة".