مرض التهاب السحايا يصيب شابّين نواحي اشتوكة‬

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

نُقل شاب وشابة في العشرينات من العمر إلى قسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إثر إصابتهما بأعراض مرض التهاب السحايا "مينانجيت"؛ وذلك بعدما تم نقلهما انطلاقا من دوار "أكرام" بجماعة آيت اعميرة صوب مستشفى بيوكرى.

وقال خالد الريفي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم اشتوكة آيت باها، في هذا الصدد: "مباشرة بعد اكتشاف أعراض مرض التهاب السحايا لدى الشابين، تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والعلاجية، إذ تم فحصهما بمستشفى بيوكرى، قبل أن يتم توجيههما إلى المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير".

وأورد المسؤول الإقليمي عن قطاع الصحة باشتوكة أن "المندوبية الإقليمية تجنّدت من أجل تنزيل تدابير وقائية لمنع انتشار الفيروس، إذ تم إرسال طاقم طبي وتمريضي إلى منزلي المصابين، وإلى مقري عملهما، حيث تم الشروع في تلقيح كل أفراد أسرتيهما والعاملين معهما، لتفادي انتقال العدوى إليهم".