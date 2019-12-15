خسائر مادية بالطرق تسائل نجاعة الأشغال والمراقبة بدرعة تافيلالت

محمد آيت حساين من تنغير

كثيرة هي المسالك الطرقية بجهة درعة تافيلالت، التي أنجزتها الجماعات والجهة ووزارة التجهيز وشركاء آخرون، في السنوات الأخيرة، بعدد من الجماعات الترابية؛ لكن أغلب تلك الطرق لم تصمد طويلا أمام قطرات مطرية وفيضانات، إلى درجة أن مقاطع طرقية ومنشآت فنية عديدة جرفتها السيول.

فاعلون جمعويون بجهة درعة تافيلالت دقوا ناقوس الخطر إزاء تضرر مجموعة من المسالك الطرقية والمنشآت الفنية بسبب الفيضانات التي عرفتها مناطق الجهة في السنوات الأخيرة، مطالبين بضرورة إلزام الشركات المعنية بهذه الأشغال بالتقيد بالجودة من أجل تفادي ضياع المال العام، محملين المسؤولية أيضا لمكاتب الدراسات والمهندسين المكلفين بتتبع مثل هذه الأشغال، وفق تعبيرهم.

محاور طرقية مغشوشة

أجمع عدد من الجمعويين، الذين نالت جريدة هسبريس الإلكترونية آراءهم بخصوص الأضرار التي تلحقها التغييرات المناخية بعدد من المحاور الطرقية المنجزة حديثا، على أن بعض المقاطع الطرقية المصنفة ضمن الطرق الإقليمية والجهوية بأقاليم الجهة هي الأكثر تضررا بفعل الفيضانات، لافتين إلى أن غياب الصرامة في مراقبة الأشغال من بين أسباب هذه المشاكل.

وشد هؤلاء الجمعويون على أن "من بين الطرق المتضررة بأقاليم درعة تافيلالت هي تلك المنجزة من طرف مجلس الجهة نفسه"، مبرزين "أن من بين هذه الطرق تلك الرابطة بين تغبالت بزاكورة وأحصيا بتنغير"، وبعض المحاور الطرقية الأخرى بجماعة ألنيف، بالإضافة إلى أقاليم ميدلت والرشيدية وورزازات.

عبد الحليم الصماعي، فاعل حقوقي بإقليم الرشيدية، قال إن العديد من المحاور الطرقية المنجزة مؤخرا بأقاليم الجهة تنقصها الجودة وتتسم بالغش، مضيفا: "لا يمكن إنكار وجود مقاطع طرقية منجزة بطرق غير قانونية ومغشوشة"، لافتا إلى "أن الدولة، من خلال أجهزتها المركزية، يجب أن تضع حدا لمثل هذه التجاوزات التي تقع في المشاريع العمومية؛ حتى لا يتم ضياع أموال الشعب في لا شيء"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الغش لا يقتصر على المشاريع الطرقية التي تطلقها الجماعات؛ بل أصبح الغش يشمل مشاريع الجهة والوزارات التي تخصص لها ميزانيات بالملايير ولا تصمد إلا شهورا حتى تبدأ في التآكل والانهيار"، ملتمسا من "المشرفين على تتبع جودة هذه المشاريع استحضار الضمير المهني أولا لحماية أرواح المواطنين، وثانيا لحماية المال العام"، وفق تعبيره.

مراقبة ضعيفة

"هذه الطريق أو تلك القنطرة بناها النصارى منذ الاستعمار"، هذه الجملة أو الكلمات غالبا ما يبوح بها أي مواطن للتعبير عن غضبه واستنكاره للوضعية التي يشاهد فيها طريقا أو قنطرة حديثة الإنجاز بدأت في التآكل، كما أن "غالبية المواطنين يحنون إلى ماض كان فيها العمل بالنية والإتقان"، تقول نعيمة حميدي فاعلة جمعوية بتنغير.

الفاعلة الجمعوية بتنغير أوضحت، ضمن تصريحها لهسبريس، أن "ضعف المراقبة أو لا مبالاة الجهات المكلفة بتتبع الأشغال هي التي تؤدي في غالب الأحيان إلى وقوع هذه المشاكل"، مشيرة إلى أن "مكاتب الدراسات والمهندسين بدورهم لا يقومون باللازم، حيث إن بعض الطرق لا تتطلب منعرجات كثيرة عكس ما نجده اليوم في غالبية المحاور الطرقية الجديدة"، وفق تعبيرها.

وأضافت نعيمة حميدي أن الدولة، من خلال أجهزتها، يمكن أن تفتح تحقيقا في المشاريع المنجزة مؤخرا في أقاليم الجهة من أجل الوقوف على اختلالات بالجملة منها ما يتعلق بالتخطيط والأشغال"، متسائلة: "كيف يعقل بناء منشأة فنية وسط واد حمولته معروفة دون أخذ بعين الاعتبار هذه الحمولة الزائدة للواد؟"، مشيرة إلى أن "ذلك هو من بين أكبر الأسباب التي تؤدي إلى انهيار القناطر والطرق الحديثة"، وفق تعبيرها.

ما قالته المتحدثة ذاتها زكاه منتخب داخل مجلس جهة درعة تافيلالت الذي فضّل عدم الكشف عن هويته للعموم، حيث أشار إلى أن "الجهات المكلفة بتتبع هذه الأشغال هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة"، كاشفا: "نعم هناك مشاريع طرقية أنجزتها الجماعات والقطاعات الحكومية والجهة في أقل من سنة تعرضت اليوم للخسائر المادية"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "أن مثل هذه الأشغال يجب التعامل معها بالصرامة وبالضمير المهني، ولا يمكن التعامل معها بمنطق البحث عن الربح المادي مقابل التسبب في مآسي البشر"، مشددا على أن "الدولة يجب أن تعيد النظر في كيفية منح مشاريع طرقية وكيفية تتبع أشغالها"، وفق تعبيره.

شركات تسعى إلى الربح

لماذا الطرق المنجزة من لدن الشركات الأجنبية بالمغرب تتسم بالجودة؟، سؤال طرحه عبد المومن جعباني، فاعل حقوقي بإقليم زاكورة، ويطرحه العديد من الجمعويين في أكثر من مناسبة؛ لكن "الجواب، يقول طارح السؤال، لا وجود له في قاموس المسؤولين الذين لا تهمهم المصلحة العامة أكثر ما تهمهم المصلحة الشخصية"، وفق تعبيرهم.

ويرى جعباني أن بعض الشركات المغربية العاملة في مجال الطرق لا تستحضر الحس الوطني في إنجازها المشاريع الطرقية، وهمها الوحيد هو الربح السريع ولو على حساب معاناة المواطن المغلوب على أمره، لافتا إلى أنه "على هذه الشركات أن تحذو حذو الشركات الأجنبية في مجال الطرق من خلال الجودة والإتقان"، وفق تعبيره.

للمسؤولين رأي

ومن أجل نيل تعليق الحبيب والشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، كون الجهة تعد من بين القطاعات التي تضررت بعض الطرق التي تكلفت ببنائها، اتصلنا بالمسؤول المذكور؛ إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

وأكد مسؤول داخل مجلس الجهة أن تضرر بعض المقاطع بكل من ألنيف وبين حصيا وتغبالت يتحمل مسؤوليته كل من الشركة ومكتب الدراسات والمهندسين، مشيرا إلى أن الجهة غير معنية بهذه الاختلالات أو الغش في الأشغال؛ لأن هناك مسؤولين مكلفين بتتبع جودة الأشغال، وفق تعبيره.

وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الجمعيات يمكن أن تلعب بدورها دورا مهما في المراقبة من خلال إبلاغ المؤسسات المعنية بمكامن الخلل والغش، لافتا إلى أن الحديث عن الغش في أشغال الطرق لا يمكن تعميمه على جميع المحاور الحديثة؛ بل يقتصر على محاور قليلة وغالبا ما تساهم في كشف هذه المشاكل بعد التساقطات المطرية، بتعبيره.

من جهته، أوضح مسؤول بولاية الجهة، غير راغب في الكشف عن هويته، أن والي الجهة وعمال أقاليم الجهة يحرصون على ضمان جودة في الأشغال هاته، وهم يواكبون الأشغال التي تنجز بالنفوذ الترابي لمناطقهم لتفادي حدوث الغش والاختلالات في مثل هذه المشاريع، مختتما "أن بعض المشاريع التي شابتها الخروقات والغش في الإنجاز ستعرف عما قريب زيارتها من طرف مكاتب دراسات ومهندسين من الرباط للوقوف على حقيقة الوضع"، وفق تعبيره.