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كُتّاب وآراء
قافلة طبية تطرق باب جماعة الشلالات بالمحمدية
استفاد سكان جماعة الشلالات، الواقعة نواحي مدينة المحمدية، من قافلة متعددة التخصصات، نظمتها الجمعية المركزية للأمراض المزمنة بالمحمدية تحت إشراف مندوبية الصحة بعمالة المحمدية وبشراكة مع جمعية أصدقاء مستشفى مولاي عبد الله والمختبر المركزي للتحليلات الطبية.
وعرفت القافلة الطبية حضور عدد من النساء والرجال والأطفال، الذين استفادوا من فحوصات مجانية وتشخيص عن داء السكري والغدد والهرمونات وطب النساء والتوليد وتخصص المفاصل والعظام وتخصص الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والحنجرة والقلب والشرايين وأمراض الكلي.
وشارك في هذه القافلة الطبية عدد من الأطقم من القطاعين العام والخاص، إلى جانب متطوعين بالجمعية المذكورة، والذين عملوا على تشخيص الحالات؛ من أجل تقريب الخدمات الصحية من المعوزين بهذه الجماعة القروية.
وأكد الدكتور محمد حجاجي، رئيس الجمعية المركزية للأمراض المزمنة بالمحمدية، أن هذه القافلة الطبية شهدت "تقديم استشارات طبية في جميع التخصصات، وإجراء فحوصات لتشخيص الأمراض، وتوزيع أدوية بالمجان، إلى جانب توفير وحدات طبية متنقلة، والقيام بأنشطة توجيهية وتحسيسية حول الممارسات الصحية الجيدة".
وأوضح المتحدث نفسه أن الجمعية تهدف، من خلال هذه الحملات التي دأبت على تنظيمها رفقة شركائها، إلى تقريب الخدمات الصحية لسكان جماعة الشلالات وتقديم المساعدة الطبية لهم، خصوصا أن العديدين منهم يعانون عوزا ولا يستطيعون التنقل صوب المستشفى أو صوب طبيب خاص.
وتشهد جماعة الشلالات القروية نموا ديمغرافيا كبيرا؛ وهو يجعل المواطنين بتراب الجماعة القروية سالفة الذكر يجدون صعوبة في الولوج إلى المستشفى والخدمات الطبية المتخصصة، ويضطرون إلى التنقل صوب المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية أو إلى الدار البيضاء خصوصا مستشفى المنصور بسيدي البرنوصي.