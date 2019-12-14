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كُتّاب وآراء
تساقطات ثلجية ورياح قوية تهب على أقاليم المملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه من المتوقع أن تعرف مجموعة من العمالات والأقاليم بالمملكة، يومي الإثنين والثلاثاء، تساقطات ثلجية على ارتفاع 1300 متر ورياح أحيانا قوية من المستوى البرتقالي.
وأوضحت المديرية في نشرة خاصة أن التساقطات الثلجية (من 15 إلى 50 سم) ستهم أقاليم إفران، وخنيفرة، وميدلت، وبولمان، وبني ملال، وأزيلال، والحوز، ومرتفعات أقاليم شيشاوة، وتارودانت، وتنغير، والحاجب، وصفرو، وتازة (من الإثنين 16 دجنبر 2019 على الساعة الرابعة زوالا إلى الثلاثاء 17 دجنبر عند منتصف الليل).
أما الرياح (من 75 إلى 90 كلم في الساعة)، فستهم، حسب النشرة الخاصة، كلا من الصويرة ، وشيشاوة، واليوسفية، وآسفي، وسيدي بنور، وبرشيد، والنواصر، ومديونة، والدار البيضاء، وسطات، والرحامنة، ومراكش، وقلعة السراغنة، والفقيه بن صالح، وبني ملال، وخنيفرة، وإفران، والحوز، وأزيلال، والمحمدية، وبن سليمان، والصخيرات ، وتمارة، والرباط سلا، والقنيطرة، والعرائش، وطنجة - أصيلة، وفحص - أنجرة، وشفشاون ، والحسيمة، وميدلت، وفكيك، وتوريرت، وجرادة ووجدة (الإثنين من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل).
كما ستعرف أقاليم كلميم، وسيدي إفني، وتزنيت، وشتوكا، - ايت باها، وتارودانت، وميدلت، وبولمان، وفكيك، وتازة، وكرسيف، وتاوريرت، وجرادة، ووجدة، وبركان، والناضور، حسب المصدر ذاته، رياحا أحيانا قوية يوم الثلاثاء من منتصف الليل إلى الساعة التاسعة مساء ستتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كلم في الساعة .
وأشارت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية إلى أنه من المتوقع أن تعرف أقاليم آسفي، والصويرة، وأكادير، - إدا وتنان، وإنزكان، - أيت ملول، وشتوكا آيت باها، وتارودانت، وأزيلال، ، وبني ملال، وخنيفرة، وتاونات، ووزان والعرائش، يوم الإثنين، أمطارا معتدلة إلى محليا قوية.