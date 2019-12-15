أنشطة ترفه عن نزلاء السجن المحلي في بني ملال

حميد رزقي من بني ملال

استفاد نزلاء ونزيلات السجن المحلي بني ملال، احتفاء باليوم الوطني للسجين من مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية ومن ندوات تحسيسية ومسابقات وعروض ثقافية ودروس دينية، أشرفت عليها المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج لجهة بني ملال خنيفرة، تنزيلا منها لتوجيهات مندوبيتها العامة.

وقد استهلت هذه الأنشطة، التي برمجتها المصلحة الاجتماعية بالسجن المحلي بني ملال مع مجموعة من المتدخلين، بإجراء نهائي دوري لكرة القدم المصغرة، بتنسيق مع دار الشباب 18 نونبر سيدي جابر، وبتنظيم ندوة تحسيسية بتنسيق مع المندوبية الجهوية للصحة بني ملال حول أضرار التدخين قدّمها الدكتور الشايب عينو طبيب اختصاصي في أمراض الصدر والجهاز التنفسي بالمستشفى الإقليمي بني ملال.

وتضمن الاحتفاء، الذي استهدف جميع الفئات من نزلاء هذه المؤسسة الإصلاحية، إجراء مسابقة في لعبة الشطرنج والكلمات المتقاطعة وتنظيـم مباراة ودية بين فريق المؤسسة وقدماء لاعبي رجاء بني ملال لكرة القدم بتنسيق مع جمعية قدماء رجاء بني ملال. كما شمل تنظيم ندوة تحسيسية حول آفة المخدرات وسبل الوقاية منها قدمها كل من قرحات المعطي إطار صحي سابق بمستشفى بني ملال وسلام الحبيب صيدلاني وفاعل جمعوي، بتنسيق مع جمعية الكرازة للتنمية الجهوية بني ملال.

في الإطار ذاته، تم تنظيم ندوة حول حقوق الإنسان والتربية على المواطنة الصالحة، ألقاها كل من قاسمي عبد العزيز أستاذ محاضر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة المولى سليمان بني ملال ورفيق الناجي عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال، وبالموازاة مع ذلك وبتنسيق مع جمعية أم الربيع للمرأة والسجين أقيمت أمسية فنية بحي النساء لفائدة النزيلات.

وبتنسيق مع المجلس العلمي المحلي بني ملال، تم تقديم درس ديني تحت عنوان "التسامح في الإسلام" لفائدة النزلاء الكبار. كما تم تنظيم بتنسيق مع جمعية الكرازة للتنمية الجهوية بني ملال مسابقة تربوية لفائدة النزلاء الأحداث، اختتمت بتوزيع بعض الهدايا على الفائزين.

وبتنسيق مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بني ملال، كان النزلاء على موعد مع ندوة تحت عنوان استقلال البلاد ورموز المقاومة الوطنية قدمها المعطي حدادي، إطار بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بني ملال، ومع درس ديني لفائدة النزيلات حول دور المرأة في المجتمع قدمته الواعظة الزوهرة حقيق.

وبالمناسبة، أوضح محمد اكريوش، مدير السجن المحلي بني ملال لهسبريس، أن هذه الاحتفالات مناسبة لمد جسور التواصل بين الساكنة السجنية وفعاليات المجتمع المدني الذي تمليه اعتبارات إنسانية صرفة تروم تعزيز تواصل السجين مع العالم الخارجي، كما أنها تندرج في سياق تقريب الرأي العام بالمجهودات التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتحقيق تربية أساسها ترسيخ روح المواطنة الصالحة.

وذكر مدير المؤسسة السجنية ذاتها أن هذه الاحتفالات لا تزال متواصلة، حيت سينظم عرض مسرحي كوميدي بتنسيق مع جمعية تأهيل الشباب بني ملال، بالإضافة إلى حفل ختامي ستوزع خلاله الجوائز والهدايا على مختلف الفائزين في مختلف المسابقات الثقافية والرياضية برسم برنامج المسابقات 2019 وعلى النزلاء المتفوقين في مختلف البرامج التربوية والتعليمية.