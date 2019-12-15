حملة تقرب خدمات صحية من "القرية" بسيدي بنور‬

أيوب صدور من تطوان

حطّت قافلة طبية متعددة التخصصات تابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسيدي بنور، بدوار القرية، تنزيلا لأهداف برنامج "رعاية" لمكافحة آثار موجة البرد القارس، استفاد من خدماتها أزيد من 1837 شخصا يعانون الفقر والهشاشة.

عز الدين المنوني، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي بنور، قال لهسبريس إن المبادرة رأت النور بإشراف مباشر من عامل الإقليم والمديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء سطات، وعرفت تقديم كشوفات وفحوصات طبية مختصة لفائدة شريحة واسعة من مختلف الأعمار خاصة الفئات الاجتماعية الهشة.

وأضاف المسؤول الإقليمي، في تصريحه، أن "الحملة كانت فرصة لتقريب الخدمات والفحوصات الطبية المختصة، دعما للتغطية الصحية، في الطب العام وأمراض الصدر والجهاز التنفسي وأمراض القلب والشرايين والصحة الإنجابية إلى جانب طب الأطفال وأمراض النساء والولادة، وطب العيون وطب الأسنان".

وأشار المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي بنور إلى أن التحرك الخيري عرف كذلك تقديم أنشطة للتحسيس والوقاية وحملة لتشخيص أمراض سرطان الثدي وعنق الرحم، بالإضافة إلى إجراء تحاليل مخبرية للكشف عن داء فقدان المناعة المكتسبة "السيدا" والزهري"، مؤكدا "توزيع كمية مهمة من الأدوية على مئات المستفيدين".