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كُتّاب وآراء
مساعدة طبية تستهدف فئات هشّة بإقليم الصويرة
استفاد 1055 شخصا يقطنون بدواوير جماعة سيدي العروسي، بإقليم الصويرة، من خدمات قافلة طبية نظمتها جمعية "سكياط للتنمية والتضامن"، بشراكة مع جمعية "التعاون للوقاية من داء السيدا"، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والسلطات المحلية.
وسعت النسخة الأولى من هذه القافلة الطبية إلى تقديم المساعدة الطبية إلى سكان جماعة سيدي العروسي، حيث تم تقديم استشارات طبية في العديد من التخصصات، وإجراء فحوصات لتشخيص الأمراض، إضافة إلى توزيع الأدوية بالمجان، والقيام بأنشطة تحسيسية للسكان حول داء السيدا والممارسات الصحية الجيدة.
وتم القيام بهذه المبادرة الإنسانية، التي نظمت تحت شعار "صحتي من صحة ولاد بلادي"، من طرف طاقم طبي في عدة تخصصات، تشمل الطب العام وطب الأسنان والجهاز التنفسي وطب العيون والقلب والشرايين والغدد والسكري والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب الجلد والجهاز الهضمي.