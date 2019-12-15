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كُتّاب وآراء
اختتام فعاليات الأسبوع القرآني للحافظات بخريبكة
اختتمت خلية شؤون المرأة وقضايا الأسرة، التابعة للمجلس العلمي المحلي بخريبكة، السبت في المركب الثقافي بالمدينة، الأسبوع القرآني السنوي السابع للحافظات، الذي نظم طيلة الأسبوع المنصرم تحت شعار "التلاوة الراقية التزام بالقيم الراقية".
وجاء حفل الاختتام بعد ستة أيام من الأنشطة الموازية، كان ضمنها افتتاح معرض ثقافي، يوم الاثنين الماضي، خصص للقرآن الكريم، وعرضت فيه مصاحف وكتب ومخطوطات ولوحات وأثواب مطرزة وصور توثيقية وبطاقات...، بحضور رئيس المجلس العلمي لخريبكة، وأعضاء المجلس، وبعض الوعاظ، وأعضاء الخلية النسائية، والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية.
وعرفت بقية أيام الأسبوع القرآني تنظيم جلسة علمية حول "علم القراءات"، ومائدة مستديرة حول "آليات وسبل تحفيظ القرآن الكريم"، وورشة في "فن الخط العربي" لفائدة الأطفال، وندوة علمية تحت عنوان "سمات الحافظات الربانيات"، إضافة إلى زيارات تلاميذ المدارس لمعرض الأسبوع القرآني.
أما عن اليوم الأخير من التظاهرة القرآنية، فقد عرف تنظيم حفل الاختتام، حضرته حوالي 800 مستفيدة من مراكز التحفيظ، وتضمن كلمات باسم المجلس العلمي والخلية النسائية، وتلاوات قرآنية، ووصلات إنشادية ومديحية، وعرضا مصورا لمختلف الأنشطة الموازية للأسبوع القرآني.
كما تم خلال الحفل تقديم عرض مصور حول مراكز التحفيظ، التي تشرف عليها خلية شؤون المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس.
وتخللت الأمسية كذلك لوحة تعبيرية تعرف بالقرآن الكريم بلغات مختلفة، وقراءة شعرية، إلى جانب تمثيلية الختمة التي أداها عدد من الأطفال، قبل أن يتم تتويج الحفل بتكريم الحافظات الفائزات في المسابقات القرآنية التي واكبت هذا الأسبوع القرآني.