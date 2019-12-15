أوضاع مدينة الفقيه بن صالح تدفع سكّانا للاحتجاج

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

تظاهر، مساء السبت، عدد من سكان الفقيه بن صالح، مؤازرين من طرف هيئات حقوقية وسياسية وفعاليات جمعوية، احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع بالمدينة خلال السنوات الأخيرة، حسب تصريحات حصلت عليها هسبريس.

وردد المحتجون، خلال هذه الوقفة، شعارات سياسية من قبيل: "مبديع ارحل".. و"اللجان ها هي.. والمحاسبة فينا هي"، و"فين تعيش يا مسكين.. والمعيشة دارت جنحين"، و"التغيير اللي كاين هو الرشوة والكوكايين"، و"العهد الجديد باي باي.. والرشوة بطاي طاي"، و"الله عليك يا مغرب.. الموتى في القوارب"..

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، حسب الرايف المولودي، مستشار سابق وفاعل جمعوي، "نتيجة تردي الأوضاع بالفقيه بن صالح، خاصة على مستوى بعض المشاريع، التي انطلقت بها الأشغال منذ سنة 1997 ولم تنته بعد، كما هو الشأن بالنسبة إلى شارع علال بن عبد الله، أو ما يسمى بشارع المليارات، وكذلك من أجل إثارة موضوع ظاهرة استفحال احتلال الملك العمومي، ووضع السوق المُغطى قرب "جوطية"، والإشارة إلى حالة عدد من النقط السوداء بالمدينة، التي لم يتم التدخل بشأنها دونما سبب يذُكر، ولإثارة الوضع الخطير الذي تعرفه "الجوطية" في غياب مراقبة مستمرة من طرف الجهات المختصة".

من جهته، قال صالح الزاير، الفاعل النقابي والسياسي، لهسبريس، إن هذه الوقفة جاءت للتعبير عن التذمر الناتج عن عدة ممارسات، سواء على مستوى التسيير الإداري بالجماعة أو على مستويات أخرى، منها القطاع الصحي والكهرباء والماء وضعف البنيات التحتية لعدد من الأحياء بالمدينة.

وأكد الزاير أن مشاركة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية في هذه الوقفة الاحتجاجية هي تضامن لا مشروط مع الفئات المقهورة والهشة بالمدينة، التي تضررت كثيرا مما وصفه رِدة في بعض الخدمات ذات الصلة بقطاع النظافة والبيئة والفضاءات الرياضية والثقافية والترفيهية.

وأبرز أحد الحقوقيين، في كلمته خلال هذه الوقفة، أن الهيئات المشاركة في الوقفة تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وتوقيف كافة المحاكمات في حقهم، ورفع كل أشكال التضييق، الذي تتعرض له تنظيمات وفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب.

وأشار المتدخل ذاته إلى ما أسماه "غياب سياسة واضحة" على المستوى المحلي، قائمة على المقاربات التشاركية، وإلى انعدام المخططات التنموية، وتنامي احتلال الملك العمومي، وتعثر بعض المشاريع التي أنفق عليها المجلس الجماعي الملايين، على حد تعبيره.

وأضاف أن المستفيدين من القرية الحرفية بالفقيه بن صالح لا يمتون بصلة إلى هذه الحرف، وأن هناك شبهة تلاعبات وتسلط في استغلال المشروع، محذرا من تنامي الفقر والهشاشة، وتزايد عدد المهمشين والأشخاص في وضعية صعبة بالمدينة، واستفحال ظاهرة المخدرات والممارسات الإجرامية.

كما تطرق المتدخل ذاته إلى ظاهرة تردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي، واستمرار الهدر المدرسي، وضعف الأنشطة الهادفة مقارنة بالأنشطة المستهلكة المبتذلة، كأسلوب لهدر المال العام، مشيرا إلى خطورة ما يتعرض له محاربو القوات المساعدة من تهديد تحت يافطة المنفعة العامة، وإلى تردي الوضع البيئي، وتزايد عدد المعطلين بالمدينة نتيجة غياب مشاريع تنموية قادرة على تقديم حلول بديلة.

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بالإعلان عن كونها ليست سوى صرخة أولية ستتلوها أشكال نضالية أكثر تصعيدا، وأنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستكون هناك مسيرة نحو الرباط من أجل الكشف عن حقيقة الوضع الاجتماعي والاقتصادي بعاصمة بني عمير.