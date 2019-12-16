توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الإثنين بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن تكون الأجواء غائمة حيث ستنزل أمطار أو زخات أحيانا رعدية فوق كل من منطقة سوس والشياظمة والأطلس والمناطق الغربية والريف والسهول الشمالية والوسطي والسايس وغرب الواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس.

كما ستنزل ثلوج فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، وذلك خلال الظهيرة والليل فوق المرتفعات التي يتعدى علوها أكثر 1600متر، وستكون الأجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا.

وستهم هبات من الرياح القوية السهول الشمالية والوسطى والأطلس والمنطقة الشرقية وجنوب البلاد، كما ستهم زوابع رملية جنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و13 درجة بكل من الشمال والشرق والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 11 و16 درجة بالوسط وجنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستواصل انخفاضها متأرجحة ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و18 درجة بكل من دكالة وعبدة والشياظمة وسوس وجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الشرقية، وما بين 19 و24 درجة فيما تبقى من المناطق الشمالية وبالجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سبارتيل وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.