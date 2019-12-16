24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أقراص هلوسة تجرّ شبانا إلى القضاء بابن سليمان (5.00)

  2. إجلاء 54 ألف شخص لتعطيل قنبلة بمدينة إيطالية (5.00)

  3. وقرَّر تِبون ألا يعتذر.. (5.00)

  4. الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة (5.00)

  5. صوت الوطن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حملات ليلية للقضاء على الحشرات الضارة بالعيون‬

حملات ليلية للقضاء على الحشرات الضارة بالعيون‬

حملات ليلية للقضاء على الحشرات الضارة بالعيون‬
مصطفى البكار
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 02:34

باشرت مصالح جماعة العيون حملاتها الرامية إلى القضاء على الزواحف والحشرات، ومختلف أنواع نواقل الأمراض، التي عرفت خلال الآونة الأخيرة انتشارا كبيرا بمجموعة من الأحياء التي تقدمت ساكنتها بشكايات في الموضوع من أجل التدخل.

الدكتور أنس الجوالي، مدير مكتب حفظ الصحة والمحافظة على البيئة بجماعة العيون، قال، في تعليق له حول الموضوع، إن "ارتفاع درجة الرطوبة والحرارة يعد السبب المباشر في سرعة تكاثر الحشرات والزواحف وانتشارها داخل التجمعات السكانية؛ وهو الشيء الذي دفعنا إلى التدخل ورش الأدوية، للقضاء على هذه الحشرات الضارة بشكل تام".

وأضاف الإطار الصحي ذاته أن "مكتب حفظ الصحة والمحافظة على البيئة سيعمل على تكثيف حملات التطهير والتعقيم التي ستشمل صناديق القمامة وقنوات الصرف الصحي والأشجار المحاذية للمنازل السكنية، إلى حين القضاء النهائي على هذه الظاهرة التي تؤرق بال الساكنة نظرا لما تسببه من انتشار للأمراض، خصوصا خلال هذه الفترة من السنة".

كما دعا مدير مكتب حفظ الصحة والمحافظة على البيئة بجماعة العيون ساكنة المدينة ذاتها إلى التعاون والانخراط في هذه العملية المهمة، عبر تفادي التخلص من النفايات المنزلية بشكل عشوائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.