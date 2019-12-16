حملات ليلية للقضاء على الحشرات الضارة بالعيون‬

مصطفى البكار

باشرت مصالح جماعة العيون حملاتها الرامية إلى القضاء على الزواحف والحشرات، ومختلف أنواع نواقل الأمراض، التي عرفت خلال الآونة الأخيرة انتشارا كبيرا بمجموعة من الأحياء التي تقدمت ساكنتها بشكايات في الموضوع من أجل التدخل.

الدكتور أنس الجوالي، مدير مكتب حفظ الصحة والمحافظة على البيئة بجماعة العيون، قال، في تعليق له حول الموضوع، إن "ارتفاع درجة الرطوبة والحرارة يعد السبب المباشر في سرعة تكاثر الحشرات والزواحف وانتشارها داخل التجمعات السكانية؛ وهو الشيء الذي دفعنا إلى التدخل ورش الأدوية، للقضاء على هذه الحشرات الضارة بشكل تام".

وأضاف الإطار الصحي ذاته أن "مكتب حفظ الصحة والمحافظة على البيئة سيعمل على تكثيف حملات التطهير والتعقيم التي ستشمل صناديق القمامة وقنوات الصرف الصحي والأشجار المحاذية للمنازل السكنية، إلى حين القضاء النهائي على هذه الظاهرة التي تؤرق بال الساكنة نظرا لما تسببه من انتشار للأمراض، خصوصا خلال هذه الفترة من السنة".

كما دعا مدير مكتب حفظ الصحة والمحافظة على البيئة بجماعة العيون ساكنة المدينة ذاتها إلى التعاون والانخراط في هذه العملية المهمة، عبر تفادي التخلص من النفايات المنزلية بشكل عشوائي.