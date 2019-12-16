24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:23
|13:28
|16:02
|18:24
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مركز تطوان للفن الحديث يسترجع الذاكرة التاريخية
- مقلع رمال يثير احتجاج "تيدلي مسفيوة" في الحوز
- نقاش حقوقي للرفض والتأييد في عقوبة الإعدام
- ملتقى يتطرق إلى دور الأسرة في الإصلاح ببني ملال
- منيب: "بّْاكْ صاحبي" تحرّك الحكومات .. والملفات بيد "مُول الشْكَارة"
وكلاء تأجير السيارات بالمغرب يطلبون إعادة النظر في دفتر التحملات (5.00)
الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة (5.00)
مشاكل ازدحام الطرق وتلوث الشواطئ تقض مضجع سكّان دار بوعزة (5.00)
- الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة - (129)
- بنكيران ينتقد حضور "مشكّكين في الإسلام" بلجنة النموذج التنمويّ - (104)
- بنكيران يُدافع عن "الامتيازات الحلال" .. وينتقد "بَوْلَسة البيجيدي" - (104)
- تدريس الأمازيغية بالإعدادي .. تجربة جديدة تتألق بضواحي تزنيت - (46)
- "فتور ديبلوماسي" بين باريس والرباط يسبقُ زيارة الرئيس الفرنسي - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التساقطات المطرية تخفض أسعار الخضر في أكبر سوق للجملة بالمملكة
تراجعت أسعار مختلف أنواع الخضر في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، خلال معاملات نهاية الأسبوع، بنسبة تراوحت ما بين 10 و20 في المائة.
وقال جعفر الصبان، مدير سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن التساقطات المطرية التي شهدها المغرب في الأسابيع القليلة الماضية ساهمت بشكل كبير في انخفاض أسعار الخضر بالعاصمة الاقتصادية.
وسجّل مدير سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء وفرة كبيرة في عرض التجار من مختلف أنواع الخضر، مؤكدا أن العرض يتناسب بشكل كبير مع الطلب من هذه المنتجات الزراعية.
وصرح الصبار لهسبريس بالقول: "نتوقع أن يستمر هذا المستوى المنخفض للأسعار، طوال الشهور الأربعة المقبلة. وقد تشهد بعض الارتفاعات الظرفية الطفيفة في حالة تساقط أمطار في الأيام المقبلة، والتي قد تساهم في توقف ظرفي لعملية جني الخضر من الضيعات الفلاحية".
وتراوح سعر الطماطم ما بين درهمين وثلاثة دراهم، في معاملات تجار سوق الجملة؛ في حين استقر السعر الأدنى للجزر في مستوى 1.30 درهما للكيلوغرام، ونحو ثلاثة دراهم للبطاطس.
وسجّل مجموعة من تجار التقسيط لمختلف أنواع الخضر بأسواق الحي الحسني والمدينة القديمة بالعاصمة الاقتصادية انتعاشا في معاملاتهم نتيجة زيادة حجم استهلاك الخضر من لدن المستهلكين، حيث أكد هؤلاء التجار أن انخفاض الأسعار ساهم بشكل كبير في رفع الكميات المبيعة يوميا من مختلف أنواع الخضر.
وتستحوذ مناطق دكالة وسوس على حصة الأسد من إنتاج الخضر بالمغرب، حيث يصل إنتاج المملكة من البطاطا نحو مليون ونصف المليون طن في العام الواحد، وما يقارب 570 ألف طن من الطماطم، توجه حصة كبيرة منها نحو التصدير.