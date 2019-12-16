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200 مستفيدة من فحوصات سرطان الثدي بمراكش

200 مستفيدة من فحوصات سرطان الثدي بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 13:35

استفادت حوالي 200 سيدة وشابة من مراكش، الأحد، من خدمات قافلة طيبة نظمها نادي "سوروبتيميست" الدولي- فرع مراكش، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة.

وسعت النسخة الأولى من القافلة الطبية المنظمة من قبل هذه الهيئة، التي تعنى بتمدرس الفتاة القروية، إلى تمكين السيدات من فحوصات طبية تهم سرطان الثدي، ومن كانت منهن في حاجة إلى فحص آخر، وفر لها النادي ذلك، تقول ليلى بين بين، عن النادي المنظم، في تصريح لهسبريس.

وأضافت "ساعدتنا مندوبية وزارة الصحة للقيام بفحوصات أخرى"، مشيرة إلى أن من أثبتت الفحوصات شكوكا حول إصابتهن بسرطان الثدي، ستتكفل وزارة الصحة بفحوصاتهن من تاريخ تنظيم اليوم الطبي إلى نهاية شهر دجنبر".

وقد تكلفت وحدة طبية بإجراء الفحوصات، تحت إشراف طاقم طبي يتكون من 18 طبيبا متخصصا وعاما.

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