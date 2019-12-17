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توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 06:20

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، نزول أمطار أو زخات رعدية أحيانا بكل من السهول الشمالية والوسط والريف والواجهة المتوسطية والأطلس والمناطق الغربية والمنطقة الشرقية.

كما ستنزل ثلوج كثيفة محليا بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والتي يتعدى علوها 1300متر، فيما ستكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب العليا.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، وستهب من الغرب بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية والأطلس، ومن الشمال وأحيانا من الغرب، ضعيفة القوة إلى معتدلة بباقي أرجاء المملكة، مع هبات لرياح قوية شيئا ما إلى قوية بكل من الأطلس والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين ناقص 02 و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و09 درجات بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و15 درجة فيما تبقى من المناطق الشمالية وبكل من وسط وجنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و12 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و18 درجة بالساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس، وما بين 18 و24 درجة بجنوب المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

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