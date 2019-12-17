24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:23
|13:28
|16:02
|18:24
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مركز تطوان للفن الحديث يسترجع الذاكرة التاريخية
- مقلع رمال يثير احتجاج "تيدلي مسفيوة" في الحوز
- محنة مشجع الجيش
- مغاربة ألمانيا: منية رزق الله
- منية رزق الله .. موهبة مغربية تشنّف أسماع الألمان بألحان الكمان
منية رزق الله .. موهبة مغربية تشنّف أسماع الألمان بألحان الكمان (5.00)
- جبهة البوليساريو تتحدى التحذيرات المغربية بزحف إلى المنطقة العازلة - (147)
- لهجة بنكيران الجديدة .. حربائية المكاسب والدّفاع عن إمارة المؤمنين - (98)
- عملية نصب عقارية من باريس توقع بضحايا مشاريع "باب دارنا" - (63)
- ألمانيا تشجع الهجرة الآمنة وتُرحب باليد العاملة المغربية المؤهلة - (42)
- "الأحرار" يرفض المسّ بالثوابت الوطنية عبر السبّ والأقوال الساقطة - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، نزول أمطار أو زخات رعدية أحيانا بكل من السهول الشمالية والوسط والريف والواجهة المتوسطية والأطلس والمناطق الغربية والمنطقة الشرقية.
كما ستنزل ثلوج كثيفة محليا بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والتي يتعدى علوها 1300متر، فيما ستكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب العليا.
وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، وستهب من الغرب بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية والأطلس، ومن الشمال وأحيانا من الغرب، ضعيفة القوة إلى معتدلة بباقي أرجاء المملكة، مع هبات لرياح قوية شيئا ما إلى قوية بكل من الأطلس والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.
وستتراوح درجات الحرارة ما بين ناقص 02 و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و09 درجات بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و15 درجة فيما تبقى من المناطق الشمالية وبكل من وسط وجنوب البلاد.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و12 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و18 درجة بالساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس، وما بين 18 و24 درجة بجنوب المملكة.
وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.