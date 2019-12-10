عاصفة رعدية قوية بشيشاوة تستنفر لجنة اليقظة

إبراهيم مغراوي

تعيش مناطق عدة بجهة مراكش أسفي على وقع عواصف رعدية، منذ صباح الاثنين، زرعت الرعب في نفوس الساكنة ومستعملي الطريق، وأحيت الأمل في غيث يسقي الزرع ويروي البهيمة.

وعلى إثر هذه العواصف القوية التي حجبت الرؤية عن السائقين وما تلاها من تساقطات، عرفت بعض طرق إقليم شيشاوة حوادث سير ناجمة عن اصطدام بين مركبات وانقلاب شاحنات وسيارات.

فعلى مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي شيشاوة ومراكش وقعت حادثة سير بين شاحنة وسيارة لنقل البضائع (بيكوب)، أسفرت عن إصابة سائق المركبة الأولى (60 سنة) بكسور على مستوى الأضلع والرجل، وتعرض الشاحنة لخسائر مادية.

وبهذه المناسبة، وجهت عمالة إقليم شيشاوة تعليمات إلى رجال السلطة المحلية ورؤساء الدوائر والدرك الملكي والأمن الوطني تهم العواصف الرعدية والزخات المطرية التي تشهدها المنطقة، خصوصا بعد التحذيرات التي أطلقتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية.

وعلى إثر ذلك، تم تشكيل لجنة أمنية تحت إشراف عامل الإقليم تتكون من قسم الشؤون الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية من أمن ودرك وقوات مساعدة ووقاية مدنية، من أجل تتبع التغيرات المناخية والاضطرابات الجوية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن "هذه اللجنة شرعت منذ صباح الإثنين في حملات تحسيسية للسكان وأوصتهم باللجوء إلى البنايات أثناء العواصف الرعدية في المناطق الحضرية، وبالمجال القروي طلبت منهم تتبع أبنائهم بالمؤسسات التعليمية، خصوصا تلك الواقعة بالجبال".

وحثت اللجنة الإقليمية لليقظة مستعملي الطرق على "اتخاذ الحيطة والحذر، وكونت لجانا أمنية مختلطة على مستوى الطرقات لتحسين مستعمليها وحثهم على اتخاذ جميع الاحتياطات تفاديا لوقوع حوادث سير، وعبأت الآليات اللوجستيكية والبشرية اللازمة لمواجهة هذا الاضطراب الجوي، ووضعت خططا للتدخل في أي منطقة بتوفير آليات وتجهيزات وموارد بشرية كافية"، تقول مصادر هسبريس.