جمعيات نسائية تندد بـ"تعنيف مواطنة" داخل إدارة

ياسين أوشن

نظمت جمعيات نسائية وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الاثنين، لشجب تعنيف موظف لمرتفقة في مكتبه الأسبوع المنصرم، وذلك بلكمها على مستوى الوجه.

وفي التفاصيل، قالت بشرى البوزياني، فاعلة جمعوية بخنيفرة، إن "السيدة المعنفة ولجت مكتب رئيس المصلحة لسحب وثيقة، غير أن تجاهله لها وتماطله في تقديم تلك الوثيقة جعلها تستنكر مثل هذا السلوك، فإذا به يقوم من كرسيه ويلكمها ويطرحها أرضا، ليضطر مرتفق آخر كان حاضرا للتدخل لكي لا يعنفها أكثر".

وزادت البوزياني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بعد التعنيف الذي تعرضت له هذه السيدة، اتبعت المسطرة القانونية من أجل إنصافها، بيد أن الموظف المعني يقول إن ذلك مجرد فخ للإيقاع به، وإنها تعمدت التمثيل رفقة المرتفق الآخر ويزعم أنهما تآمرا عليه".

وأوردت المتحدثة نفسها أن "المرتفق الذي اتهمه الموظف بالتآمر هو مهاجر متزوج كان على وشك العودة إلى بلاد المهجر، غير أن تطورات القضية جعلته يرغب هو الآخر في متابعة الموظف، وهو لا تجمعه أية صلة قرابة بتلك السيدة التي كان حاضرا بالمكتب وقت لكمها".

وأردفت الفاعلة الجمعوية نفسها أن "8 جمعيات سجلت حضورها في وقفة الاثنين لقول لا للعنف، وكذا للوقوف إلى جانب السيدة المعتدى عليها، لأنه ليس من حق ذلك الموظف أن يضربها، وهذا السلوك من المرجح أن يقع لأي كان اليوم أو غدا".

لهذا، تقول البوزياني، "جاءت وقفتنا للدعوة إلى الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاعتداء على الآخرين في المرافق العمومية، وهي مناسبة لنناشد استعمال كاميرات الإدارة لمعرفة تفاصيل الحادث، لأنه لا يعقل أن تتواجد الكاميرات وتكون غير مشغلة، وإلا لم وُضعت من الأساس".

واتصلت هسبريس منذ ساعات بالموظف المعني بالأمر أكثر من مرة عبر رقميه الهاتفيين لأخذ رأيه في الموضوع لكن دون رد، كما أنها تركت له رسالتين نصيتين تحددان هوية المتصل دون جدوى كذلك.