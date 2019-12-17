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الرئيسية | جهات | حقوقيو آسا ينددون بارتفاع فواتير الماء والكهرباء ‬

حقوقيو آسا ينددون بارتفاع فواتير الماء والكهرباء ‬

حقوقيو آسا ينددون بارتفاع فواتير الماء والكهرباء ‬
مصطفى البكار
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 00:13

قال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسا- الزاك إنه يتابع بانشغال وقلق بالغيْن حجم الخروقات والهجمات الشرسة التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بآسا، خصوصا في ما يتعلق بـ"الارتفاع المتزايد في فواتير الماء والكهرباء والزيادات غير المبررة التي تطال المواطنين والمواطنات طوال أشهر السنة في مقابل تردي وضعف الخدمات المقدمة".

وذكر الإطار الحقوقي، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "الجهات المسؤولة عن تدبير هذه المرافق الحيوية تعمد بشكل فج إلى تدعيم مداخيلها وميزانياتها بدون مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطن والوضعية الاقتصادية للمدينة، وتدهور القدرة الشرائية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية وكلفة المعيشة وتصاعد مؤشرات الفقر والهشاشة، مما يزيد حتما من حالة الاحتقان الاجتماعي".

كما نبهت الهيئة ذاتها إلى "خطورة استمرار تجاهل المطالب الشعبية والاحتجاجات المتفرقة التي تعرفها في كل مرة أحياء المدينة المنددة أو الدعوات المتواترة على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، والغاضبة من تردي وتهالك شبكات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب وقنوات تطهير السائل مما يجعل بعض الأحياء تعيش ظلاما دامسا وانقطاعا متواصلا لهذه الخدمات".

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسا الزاك الجهات الوصية على تدبير مرفقي الماء والكهرباء والسلطات المحلية والمنتخبة بــ"المراجعة العاجلة لفواتير الماء والكهرباء والتراجع عن التبريرات الواهية التي تساق في كل مرة، ورفع هذا الحيف الممنهج عن ساكنة المنطقة"، داعية المواطنات والمواطنين والهيئات الحقوقية والسياسية والمجتمع المدني الجاد إلى "رصِّ الصفوف والوقوف في وجه كل الخروقات التي تطال ضروريات العيش الكريم".

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1 - مراوغ الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 00:36
اصبر يا أخي المواطن قريبا ستؤدي الفاتورة عن الهواء الذي تستنشقه ولو انه ملوت بالسم والعفونات والاوساخ
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