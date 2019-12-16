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الانقطاعُ المتكرر للكهرباء يدفع للاحتجاج بالناظور‬

الانقطاعُ المتكرر للكهرباء يدفع للاحتجاج بالناظور‬
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:10

استجابَ عددٌ من السكان القاطنين بحيّ أولاد بوطيب الفوقاني بالنّاظور، صباح الاثنين، لوقفةٍ احتجاجية كانت قد دعت إليها فعاليات جمعوية بالمنطقة للتنديد بالانقطاعات المستمرة لخدمة الكهرباء في الحي؛ وهو ما تسبّب في خسائر مادية وتعطيل لمصالح السكان.

والتأم المحتجّون أمام باشوية النّاظور مرددين مجموعة من الشعارات المنتقدة "لاستهتار" المكتب الوطني للكهرباء و"لامبالاة" المسؤولين، على الرغم من الوعود الممنوحةِ لهم بخصوص إصلاح العطب المستمر خاصة في فصل الشتاء وما يلازمه من التقلبات الجوية.

عبدالعزيز قشبيل، رئيس جمعية الوحدة لحي أولاد بوطيب الفوقاني، انتقد ما سماه "الشبكة المتهالكة" للمكتب الوطني للكهرباء، التي تتسبب في هذه الانقطاعات المتكررة مع الاضطرابات الجوية، والتي تدوم أحيانا ليوم كامل.

واستغرب المتحدث، في تصريح لهسبريس، كيف أن التيار الكهربائي ينقطع عن حي أولاد بوطيب الفوقاني بمفرده بمدينة الناظور؛ فيما تبقى الخدمة مشتغلة لدى الأحياء الأخرى المجاورة.

وكشف الفاعل الجمعوي ذاته المعاناة التي يكابدها سكان حي أولاد بوطيب الفوقاني جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، من خلال من الأضرار المادية الناجمة عنه وتعطيل مختلف المصالح الشخصية؛ فيما استنكر قشبيل تماطل الجهات المسؤولة لدى إشعارها بالمشكل وتركها مصالح المواطنين عالقة لساعات طويلة دون التدخل الفعلي لإيجاد الحل في أوانه.

وكان المحتجون قد راسلوا، في وقت سابق، كلا من المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء بالناظور وعامل إقليم الناظور بخصوص المشكل المطروح؛ كاشفين عن حجم معاناتهم جراء الانقطاعات المتكررة لخدمة الكهرباء التي تدوم أحيانا يوما كاملا وما يصاحبها من أضرارِ تعطيلِ الآلات الكهرومنزلية، داعين إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه المشكلة بدل الحلول الترقيعية.

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