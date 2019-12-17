"أونسا" تحجز منتجات غذائية فاسدة بمدينة وجدة

هسبريس من الرباط

‎أقدمت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بالجهة الشرقية على حجز وإتلاف منتجات غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك بوحدة لإنتاج وصنع المثلجات بالحي الصناعي في وجدة، لم تكن حاصلة على الاعتماد الصحي من لدن "أونسا".

وقد قامت مصالح "أونسا" بمراسلة السلطات المحلية من أجل وقف نشاط هذه المؤسسة؛ لأنها لا تتوفر على الاعتماد الصحي لـ"أونسا"، ولا تستجيب لأدنى الشروط الصحية، مما قد يجعل من المواد المنتجة داخل هذه الوحدة خطرة على صحة وسلامة المستهلك.

وضبط مراقبو "أونسا" منتجات منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة في صناعة المثلجات، حيث حجزوا تسعين كيلوغراما من عصير الحامض المجمد مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك و95 كيلوغراما من سكر سنيدة منتهي الصلاحية و15 كيلوغراما من شرائح الحامض مجمد ومتعفن و5 كيلوغرامات من المضافات المنكهة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات أخرى من منتجات محفوظة في ظروف غير صحية وعنونتها غير مطابقة.

وكانت مصالح "أونسا" قد داهمت هذه الوحدة في إطار عمليات المراقبة التي أطلقها المكتب بعد النتائج الأولية لعملية إحصاء المقاولات والمؤسسات الغذائية غير الحاصلة على الاعتماد أو الترخيص على المستوى الصحي بهدف تفعيل إلزامية حصولها على الاعتماد والترخيص الصحي.

ومن المرتقب أن تواصل مصالح "أونسا" عمليات المراقبة هذه للوقوف على مدى تتوفر مختلف المؤسسات على الشروط التي تؤهلها للحصول على الاعتماد أو الترخيص على المستوى الصحي بعدما وضعت شهر يونيو 2020 كأجل نهائي لحصول جميع هذه المؤسسات الغذائية على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي حتى تتمكن من تسويق منتجاتها.

يشار إلى أن إنتاج مواد غذائية بمؤسسات مقاولات غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد الصحي يعرض صاحبه لعقوبات وغرامات مالية، كما تنص على ذلك المادة الـ25 من القانون 07-28.