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كُتّاب وآراء
البيضاء تتلقى أكبر التساقطات المطرية في المملكة
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:
- الدارالبيضاء : 43 ملمترا - آسفي : 34 ملمترا - النواصر : 31 ملمترا - المحمدية : 29 ملمترا - الجديدة : 27 ملمترا - بن سليمان : 26 ملمترا - طنجة : 23 ملمترا - القنيطرة : 21 ملمترا.
- بني ملال : 20 ملمترا - الرباط : 19 ملمترا - الصويرة : 18 ملمترا - أكادير وآيت ملول : 17 ملمترا - إفران : 16 ملمترا - خريبكة ومراكش وتارودانت : 14 ملمترا - العرائش وتزنيت : 13 ملمترا.
- سطات وسيدي سليمان وسيدي إفني : 7 ملمترات - تازة : 5 ملمترات - مكناس وكلميم : 4 ملمترات - ميدلت : 3 ملمترات - فاس وطانطان : ملمتران اثنان - الرشيدية وتطوان وبوعرفة : ملمتر واحد - الناظور : أقل من ملمتمر.