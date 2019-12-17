البيضاء تتلقى أكبر التساقطات المطرية في المملكة

هسبريس - و.م .ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:

- الدارالبيضاء : 43 ملمترا - آسفي : 34 ملمترا - النواصر : 31 ملمترا - المحمدية : 29 ملمترا - الجديدة : 27 ملمترا - بن سليمان : 26 ملمترا - طنجة : 23 ملمترا - القنيطرة : 21 ملمترا.

- بني ملال : 20 ملمترا - الرباط : 19 ملمترا - الصويرة : 18 ملمترا - أكادير وآيت ملول : 17 ملمترا - إفران : 16 ملمترا - خريبكة ومراكش وتارودانت : 14 ملمترا - العرائش وتزنيت : 13 ملمترا.

- سطات وسيدي سليمان وسيدي إفني : 7 ملمترات - تازة : 5 ملمترات - مكناس وكلميم : 4 ملمترات - ميدلت : 3 ملمترات - فاس وطانطان : ملمتران اثنان - الرشيدية وتطوان وبوعرفة : ملمتر واحد - الناظور : أقل من ملمتمر.