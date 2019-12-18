توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة فوق المرتفعات والهضاب العليا والسهول الداخلية، فيما ستكون الأجواء غائمة مع احتمال نزول بقايا من القطرات المطرية بأقصى الشمال الغربي ووسط البلاد خصوصا خلال الصباح والليلة الموالية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق ،ومع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، بالإضافة إلى هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، من الشمال أو الشرق فوق الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب من الغرب أو الجنوب بباقي أرجاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و04 درجات بالمرتفعات والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية وما بين 04 و10 درجات بكل من الواجهة المتوسطية والسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والجنوب الشرقي وستكون ما بين 10 و15 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 02 و08 درجة بالمرتفعات وما بين 08 و14 درجة بالريف وبالمنطقة الشرقية وما بين 14 و20 درجة بالواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والجنوب الشرقي وستكون ما بين 20 و27 درجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج ما بين بوجدور وطرفاية وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.