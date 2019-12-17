24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. رسائل الملك إلى رئيس الحكومة والأحزاب (5.00)

  2. "قضاة المغرب" يرفضون الضغط ويطالبون بالتحقيق في "التشهير" (5.00)

  3. "توجّس" جزائري يرد اليد الممدودة للمملكة ويبدد آمال المصالحة (5.00)

  4. "الملك الناسك" يكشف أسرار "اللعبة الخطيرة" لزعيم كوريا الشمالية (5.00)

  5. "أونسا" تحجز منتجات غذائية فاسدة بمدينة وجدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مفاوضات لإقناع مهاجرين أفارقة بمغادرة تيزنيت

مفاوضات لإقناع مهاجرين أفارقة بمغادرة تيزنيت

مفاوضات لإقناع مهاجرين أفارقة بمغادرة تيزنيت
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 21:05

بات من المؤكد أن المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء يعيشون آخر أيامهم بمدينة تيزنيت، فقد باشرت السلطات مسلسل مفاوضات معهم أمس الإثنين، من أجل إقناعهم بالتنقل صوب مدن مغربية أخرى، وهو ما يقابله المتمركزون بـ"وسط المدينة" بكثير من التردد ومطالب التعويض المادي.

وحسب مصادر محلية فقد "زار باشا المدينة، مرفوقا بأعوان سلطة ورجال شرطة وقوات مساعدة، مخيم المهاجرين، وناقشوا مع الجميع فكرة الرحيل صوب مدينة أخرى، وهو ما لاقى رفضا من البعض، فيما تقبل آخرون الفكرة مقابل تذكرة سفر، ومبلغ 500 درهم كتعويض عن الخسائر، ولضمان تدبير جيد لاحتياجات ما بعد الرحيل".

وأضافت المصادر، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السلطة تقترح منح تذاكر السفر فقط"، مسجلة أن "المهاجرين سينقلون من مدار وسط المدينة إلى وجهة أخرى داخل تيزنيت بشكل مؤقت، في انتظار ترحيل نهائي"، ومشيرة إلى أنهم "طلبوا مهلة من أجل التفكير والتشاور بينهم، قبل اتخاد القرار النهائي بالموافقة أو الرفض".

وأوضحت المصادر أن "الوجهة الجديدة غالبا ما ستكون مدينة الدار البيضاء"، مشددة على أن "هذه النقطة ستكون موضع خلاف بين السلطة والمهاجرين، إذ من المرتقب أن يطرحوا السفر صوب طنجة أو الناظور، قصد مواصلة حلم الهجرة نحو "الفردوس الأوروبي"، وهو ما سترفضه السلطات دون شك".

ويحتضن "المدار الرئيسي" للمدينة أعدادا كبيرة من المهاجرين، يستقرون بمخيم عشوائي، في باحة فندق مهجور، ويتخذونه مأوى مؤقتا يقيهم حر الشمس وبرد الشتاء، في انتظار تأمين مصاريف التنقل نحو مدن الشمال، والتسلسل بعدها إلى دولة أوروبية.

وتعيش تيزنيت بين الفينة والأخرى على وقع وصول حافلات تقل مهاجرين سريين أو مختلين عقليا، وهو ما رفضه المجلس الجماعي للمدينة في بلاغ سابق له بتساؤله حول "دواعي إغراق المدينة بمتسولين ومختلين عقليا ومهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء، وعن السبب الحقيقي وراء اختيارها كفضاء لاستقبال هؤلاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.