مديرية الأرصاد تحذر من قوة الرياح والثلوج والأمواج العاتية بالمملكة

هسبريس - أمال كنين

تستمر الأجواء المضطربة بالمملكة حتى يوم غد الأربعاء، إذ من المتوقع أن يستمر البحر في الهيجان، مع هبوب رياح قوية ببعض المناطق، ناهيك عن تساقطات ثلجية؛ وهو ما يستدعي مزيدا من الحيطة والحذر حين الاقتراب من البحر أو بالمناطق الثلجية.

وفي هذا الإطار قال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، إن النشرة الإنذارية ستستمر حتى بداية يوم غد، مضيفا أن "البحر مازال قوي الهيجان، وقد يصل علو الأمواج ما بين 4 و6 أمتار. كما ستهب رياح معتدلة إلى قوية بمناطق الأطلس الكبير والمتوسط وببعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والواجهة المتوسطية، مع تساقطات ثلجية مهمة في مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والريف والهضاب العليا الشرقية التي تتعدى 1300 متر".

وحسب توقعات مديرية الأرصاد الجوية فستهب خلال الليل سحب كثيفة مرفقة ببعض الأمطار الضعيفة بكل من السايس والسهول الشمالية والوسطى والأطلسين الكبير والمتوسط، مع بعض التساقطات الثلجية بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والتي يتعدى علوها 1400 متر، وسحب منخفضة ستهم السواحل الجنوبية وستكون مصحوبة بكتل ضبابية محتملة. وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية، مع رياح قوية ستهم الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والأطلس.

وفي ما يهم يوم غد، يرتقب أن تكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة فوق المرتفعات والهضاب العليا والسهول الداخلية، وغائمة مع احتمال نزول بقايا من القطرات المطرية بأقصى الشمال الغربي ووسط البلاد، وخصوصا خلال الصباح والليلة الموالية. كما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وحسب النشرة ذاتها فستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وستكون مرفقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل، وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، مع هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، وستهب من الشمال أو الشرق فوق الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب من الغرب أو الجنوب بباقي أرجاء المملكة.

وفيما يهم درجات الحرارة الدنيا، ستتراوح ما بين 02 و04 درجات بالمرتفعات والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية، وما بين 04 و10 درجات بكل من الواجهة المتوسطية السايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس. أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 02 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و14 درجة بالريف وبالمنطقة الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بالواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والجنوب الشرقي؛ وستكون ما بين 20 و27 بالأقاليم الجنوبية.