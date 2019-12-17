فتح مقاطع طرقية مقطوعة بسبب هطول الثلوج‎

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الثلاثاء، أن جل المقاطع الطرقية تمت إعادة فتحها في وجه حركة السير، بعد توقف دينامية السير بها بسبب الثلوج التي عرفها المغرب ما بين فاتح و6 دجنبر الجاري.

وقالت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن فرق إزاحة الثلوج والصيانة التابعة لها، وبتنسيق مع السلطات المحلية، تدخلت لإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وأوضحت الوزارة أن التساقطات الثلجية تسببت في اضطرابات في حركة السير وصلت حد الانقطاع بعدد من المحاور الطرقية التابعة لأقاليم إفران وميدلت وبولمان وصفرو وتنغير وخنيفرة والرشيدية وطاطا، موردة أنها قامت بتعبئة 222 شخصا، بمن فيهم 19 مهندسا و32 تقنيا و84 سائق آليات و87 عاملا، وكذا 80 آلية مكونة من شاحنات كاسحة للثلوج ونافخات الثلوج، وآليات التسوية وآليات الشحن والحفر وجرافات.

وذكرت الوزارة بأن أهم المحاور الطرقية التي انقطعت بها حركة مرور العربات بجميع أصنافها بفعل الثلوج شملت الطريق الجهوية رقم 703 الرابطة بين تنغير وآيت هاني وأكودال، والطريق الجهوية رقم 706 الرابطة بين الريش وإملشيل، والطريق الجهوية رقم 302 الرابطة بين آيت محمد وزاوية أحنصال، والطريق الجهوية رقم 307 الرابطة بين دمنات وورزازات، وكذا الطريق الجهوية رقم 504 الرابطة بين رباط الخير ودمنات.

ولضمان سلامة مستعملي الطريق، يضيف البلاغ، كانت مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء منعت مرور العربات الثقيلة لتفادي انزلاقها بفعل الجليد خلال فترات بكل من الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين أزرو وميدلت عبر تيمحضيت وزايدة، والطريق الجهوية رقم 503 الرابطة بين خنيفرة وزايدة، والطريق الجهوية رقم 707 الرابطة بين إفران وبولمان.

وأخبرت الوزارة أيضا بأن الأمطار العاصفية التي عرفها المغرب خلال الفترة نفسها أدت إلى انقطاع حركة السير بعدة محاور طرقية، منها الطريق الجهوية رقم 702 الرابطة بين تينجداد وأرفود؛ وذلك بسبب فيضان وادي إيزيل، والطريق الجهوية رقم 102 الرابطة بين طاطا وكلميم، بفعل ارتفاع منسوب مياه نهري الصياد وتمنارت، والطريق الجهوية رقم 107 الرابطة بين طاطا وتفراوت بسبب حمولات وادي إيكمير وتمسولت.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان، موضحة أنه يمكن، للمزيد من المعلومات، الاتصال بديمومتها على الرقم: 05.37.71.17.17.طاطا وتفراوت بسبب حمولات وادي إيكمير وتمسولت.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان، موضحة أنه يمكن، للمزيد من المعلومات، الاتصال بديمومتها على الرقم: 05.37.71.17.17.