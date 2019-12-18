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اتفاقية تلحق جماعة وزان بركب "المدن الولوجة"

اتفاقية تلحق جماعة وزان بركب "المدن الولوجة"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 03:07

ستلتحق مدينة وزان، أخيرا، بركب "المدن الولوجة"، وذلك بموجب اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمجلس الجماعي، تقضي بتوفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ببعض المرافق العمومية.

وتأتي الاتفاقية المذكورة في إطار تنزيل البرنامج الوطني "مدن ولوجة"، وسيعمل من خلالها الطرفان على تهيئة بعض المرافق والفضاءات العمومية بالولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعيات إعاقة، بالتشاور بينهما، وحسب الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة لديهما.

ويلتزم المجلس الجماعي لوازان بموجب هذه الاتفاقية بتعبئة الفاعلين الترابيين لإنجاز الدراسة التشخيصية وتنفيذ أشغال الولوجيات، وإحداث لجنة محلية لتنفيذ أشغال المشروع، إلى جانب إدراج شرط الولوجيات ضمن دفاتر التحملات الخاصة بالنقل الحضري، وغيرها من الالتزامات.

جدير بالذكر أن اتفاقية مماثلة تم إبرامها مع كل من المجلس الجماعي لسوق الأربعاء الغرب، والجماعة الترابية بركان.

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