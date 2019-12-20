أوزيغيمت ناحية تنغير .. منطقة تتخبط في دوامة التهميش التنموي

محمد آيت حساين من تنغير

تقع منطقة أوزيغيمت في الحدود ما بين إقليمي تنغير بجهة درعة تافيلالت وأزيلال بجهة بني ملال خنيفرة، وهي تابعة إداريا لجماعة إغيل نمكون، وتحتل هذه المنطقة موقعا جغرافيا فريدا وسط الجبال القريبة من أيت بوكماز، وتستهوي الزائر لما توفره من فرص زيارة القرى المجاورة الغنية بالمعالم التاريخية، فضلا عن اكتشاف مختلف التقاليد الأصيلة للساكنة المحلية.

موقع المنطقة في عمق الهامش بجهة درعة تافيلالت جعلها تعاني من ويلات التهميش في مجالات مختلفة، خصوصا على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ما جعل الساكنة تدق ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة وتشتكي من المشاكل التي نغصت عليها حياتها وحولتها إلى جحيم لا يطاق.

منطقة أوزيغيمت تعرف سنويا تساقطات ثلجية مهمة، الأمر الذي يفرض على المنطقة وساكنتها عزلة تامة لأيام، رغم التدخلات الفورية والعاجلة التي تباشرها فرق العمالة ووزارة التجهيز لإزالة الثلوج من المسلك الطرقي المؤدي من إغيل نمكون إلى أوزيغيمت وأيت بوكماز.

سعيد عمي، رئيس جمعية محلية بأوزيغيمت، قال إن ساكنة منطقة أوزيغيمت "تفتقر لأدنى أسباب الحياة الكريمة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم والمجال الطرقي والنقل العمومي"، موردا أن الساكنة "تكابد كل سنة معاناة كبيرة مع هذا الثالوث وإن كان لا يمكننا إنكار ما تقوم به السلطة الإقليمية بعمالة تنغير من أجل التخفيف من هذه المعاناة اليومية، لكن أين المجالس المنتخبة التي من المفروض أن تكون الأولى التي تبحث عن حلول لمشاكلنا؟"، وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الظروف السيئة التي آلت إليها المنطقة التي تفتقر لأبسط شروط الحياة تسلب من الساكنة المحلية الأمل في مستقبل مشرق"، محملا المسؤولية للمجالس المنتخبة التي اتهمها بأنها "لا تهتم بشؤون المنطقة إلا في يوم الاقتراع الانتخابي"، مبرزا أن "الأمل الوحيد لدى الساكنة هو عامل الإقليم الذي لا يبخل علينا بالمساعدات والدعم المعنوي"، وفق تعبيره.

وبخصوص الوضع الصحي بالمنطقة، قالت خديجة بن علي، من الساكنة المحلية، أن "الصحة بأوزيغيمت تعتبر من القطاعات السيئة نظرا لغياب التجهيزات الطبية الضرورية والأدوية"، مضيفة أن "الأطفال الصغار محرومون من التلقيح منذ أربعة أشهر"، متسائلة: "لماذا وزارة الصحة تقوم بتعيين طبيب أو طبيبة بهذا المستوصف دون أن توفر له التجهيزات والأدوية لتسهيل تقديم العلاجات للمواطنين؟".

وشددت المتحدثة ذاتها على "وجوب توفير أسبط ضروريات الحياة لهذه الساكنة التي تعاني على طول أيام السنة؛ فمثل هذه المناطق يجب على الدولة أن تعتني بها وتوفر لها كل ما تحتاجه لاستقرار الساكنة وعدم التفكير في الرحيل والهجرة"، مضيفة: "هناك الكثير من العائلات تفكر اليوم في الهجرة نحو المدن لضمان حياة كريمة وأفضل لأبنائها بعيدا عن قهر أوزيغمت ومعاناتها المستمرة"، بتعبيرها.

منتخب بجماعة إغيل نمكون، غير راغب في الكشف عن هويته للعموم، لم يخف معاناة ساكنة أوزيغيمت، مشيرا إلى أنه "بات من الضروري إعطاء الأولية لهذه المنطقة على مستوى المشاريع التنموية، وعلى الجماعة أن تهتم بالساكنة الواقعة بنفوذها الترابي بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة".

وأضاف المتحدث ذاته قائلا: "صحيح أن ميزانية الجماعة لا يمكنها تحقيق المبتغى لكن على الأقل ستقلص من معاناة هذه الساكنة الواقعة وراء سلسلة جبال إغيل نمكون"، مشددا على "ضرورة تنزيل مشاريع تنموية بهذه المنطقة لانتشالها من براثن التهميش والفقر"، منوها بما يقوم به عامل الإقليم تجاه هذه المنطقة والعناية التي يوليها لساكنتها.