تساقطات الثلوج تعمّق جراح فقراء بجماعة بوتفردة

حميد رزقي من بني ملال

حينما أنفقت الدولة الملايير على جماعة بوتفردة الواقعة على بعد حوالي 90 كلم من بني ملال، من أجل تأهيلها، كانت السلطات والمجلس الجماعي يأملان في أن يستجيبا لتطلعات الساكنة، لكن يبدو من واقع الحال أن تضاريس المنطقة أبت إلا أن تتحالف مع الفقر والعزلة ضدا على هذه التطلعات، مادامت بعض القرى لازالت تبكي حظها من التنمية.

يقول الصافي إخلف، القاطن بتنكارف، القرية البالغ عدد سكانها حوالي 1200 نسمة، والتي تحولت منازلها إلى قش وسط الثلوج: "كان يوما واحدا من التساقطات كافيا لأن يُبدد حلم الساكنة في تجاوز إكراهات العام الماضي، فعلى غرار باقي السنوات، ومنذ البدء، عاشت الساكنة في ظلام دامس نتيجة انقطاع الكهرباء".

ووصف إخلف، في اتصال بهسبريس، الوضع الذي تشهده القرية بـ"الكارثي"، جراء تراكم الثلوج التي تسببت في عزلها عن محيطها، الأمر الذي دفع بعض الأسر إلى منع أبنائها من الذهاب إلى المدرسة حفاظا على سلامتهم، والبقاء بالقرب من وسائل التدفئة تفاديا لتأثيرات موجة البرد القارس.

وأشار المتحدث إلى أن الواقع الهش الذي عاشته المنطقة العام الماضي هو نفسه تقريبا الذي لازالت الساكنة تجتر خيباته، باستثناء ما جرى على مستوى فك العزلة، داعيا السلطات إلى السهر على إيصال الدقيق المدعم في وقته، ومواصلة الجهود لفك العزلة عن الساكنة، ليس فقط من خلال فتح الطريق، وإنما أيضا بدعم المعوزين والفقراء والأرامل بالمواد الغذائية الضرورية وبتوفير العلف للمواشي.

وكان سعيد الحاضي، ابن المنطقة، أوضح أن سعر مواد العلف، وخاصة منها الشعير، يعرف ارتفاعا ملحوظا بالبلدة، مؤكدا أن السبب لا يعود إلى المضاربات التي تشهدها أحيانا هذه المواد في مناطق أخرى، وإنما إلى وضعية الطريق التي لا تصلح للسير، ما يفسر انخفاض ثمن الشعير بأغبالة وتيزي نسلي على عكس بلدته.

وتتزايد معاناة ساكنة تنكارف، كما تغازوت وتزكاغ وأكرض بروتن تغراوت، وعدد من القرى الأخرى خلال موسم التساقطات الثلجية التي يصل علوها أحيانا إلى متر ونصف، الأمر الذي يفسر صعوبة عيش الساكنة وإلحاحها على مطلب فك العزلة وتوفير مواد العلف والمؤونة، خاصة أن الطرق الرابطة بين البعض من هذه الدواوير ومحيطها غالبا ما تكسوها الثلوج قبل المناطق الأخرى؛ وذلك ما يزيد من طول فترة المعاناة لدى الساكنة، ويبدد مجهود السلطات والمجالس المنتخبة في الحد من تأثيرات الطبيعة على الإنسان.

لذا، وكما الأعوام الماضية، دعت سلطات بني ملال في شخص والي الجهة، خلال اجتماع بمقر الولاية، حول الاستعدادات الاستباقية اللازم اتخاذها لمواجهة موجة البرد بإقليم بني ملال، إلى تكثيف الجهود لتدبير مرحلة موجة البرد والتساقطات الثلجية، والإسراع في تفعيل التدابير والإجراءات المتخذة، وتشكيل لجنة إقليمية لتتبع تنفيذ وترجمة كل هذه التدابير والإجراءات على أرض الواقع، للتخفيف من قسوة الطبيعة على المواطن وتدارك ما فرطت فيه بعض المجالس المتقاعسة.