24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:24
|13:29
|16:03
|18:25
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شركة أمريكية تُقدم حلولاً تكنولوجية لتطوير النظام التعليمي بالمغرب
- حلول تكنولوجية أمريكية
- جثة طبيب على قارعة الطريق تستنفر درك خريبكة
- جدل الإجهاض
- حادثة سير تنهي حياة طفل ضواحي بومالن دادس
شركة أمريكية تُقدم حلولاً تكنولوجية لتطوير النظام التعليمي بالمغرب (5.00)
الجواهري: توقيت "العفو الجديد" مناسب .. والانخراط يدعم الشفافية (5.00)
المغرب يبسطُ سيادة تشريعية كاملة على البحر وأراضي الصحراء (5.00)
- فرنسا تشترط الوصفة الطبية لشراء أدوية تُباع بصيدليات المملكة - (65)
- وزارة النقل تعزو مسؤولية ارتفاع حوادث السير إلى العامل البشري - (63)
- نجاب .. طيار عسكري يستعيد تفاصيل ربع قرن في سجون تندوف - (57)
- المغرب يبسطُ سيادة تشريعية كاملة على البحر وأراضي الصحراء - (53)
- صندوق النقد يطلب تسريع الإصلاح الضريبي وضبط الأجور بالمغرب - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عامل وزان يتفقد "حملة رعاية" لمواجهة آثار البرد
أشرف المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، مرفوقا بالدكتور مصطفى عادل، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، الثلاثاء، على إعطاء انطلاق فعاليات قافلة طبية متعددة التخصصات بالجماعة الترابية بوقرة في إطار برنامج "رعاية" لمكافحة آثار موجة البرد القارس التي تجتاح المناطق النائية والمعزولة.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى عادل، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم وزان، إن هذه المبادرة تمت بإشراف مباشر من عمالة الإقليم، وبشراكة مع المجلس الجماعي لبوقرة وتنسيق مع السلطات المحلية، وعرفت تقديم كشوفات وفحوصات طبية مختصة لفائدة شريحة واسعة من سكان المنطقة القروية من مختلف الأعمار، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة.
وبلغة الأرقام، أوضح المسؤول الإقليمي، في تصريح لهسبريس، أن "الحملة شملت 700 مستفيد ومستفيدة، 200 منهم في طب العام، و88 في طب العيون، و66 في تخصص العظام والمفاصل، و64 في طب الأسنان، و47 في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، و20 في طب الغدد الصماء، و26 في الأمراض الصدرية والتنفسية، و47 في تخصص الأمراض الجلدية، مع تمكين 30 آخرين من فحوصات بالإيكوغرافي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المناسبة عرفت إجراء حملات تحسيس ووقائية وتشخيص لأمراض ارتفاع الضغط الدموي والسكري، إلى جانب استشارات في الحمية والتغذية، لفائدة 122 شخصا، مستحضرا "توزيع كمية مهمة من الأدوية على مئات الأفراد من الدواوير والمداشر التابعة لهذه الجماعة القروية".