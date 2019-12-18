عامل وزان يتفقد "حملة رعاية" لمواجهة آثار البرد

أيوب صدور من وزان

أشرف المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، مرفوقا بالدكتور مصطفى عادل، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، الثلاثاء، على إعطاء انطلاق فعاليات قافلة طبية متعددة التخصصات بالجماعة الترابية بوقرة في إطار برنامج "رعاية" لمكافحة آثار موجة البرد القارس التي تجتاح المناطق النائية والمعزولة.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى عادل، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم وزان، إن هذه المبادرة تمت بإشراف مباشر من عمالة الإقليم، وبشراكة مع المجلس الجماعي لبوقرة وتنسيق مع السلطات المحلية، وعرفت تقديم كشوفات وفحوصات طبية مختصة لفائدة شريحة واسعة من سكان المنطقة القروية من مختلف الأعمار، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة.

وبلغة الأرقام، أوضح المسؤول الإقليمي، في تصريح لهسبريس، أن "الحملة شملت 700 مستفيد ومستفيدة، 200 منهم في طب العام، و88 في طب العيون، و66 في تخصص العظام والمفاصل، و64 في طب الأسنان، و47 في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، و20 في طب الغدد الصماء، و26 في الأمراض الصدرية والتنفسية، و47 في تخصص الأمراض الجلدية، مع تمكين 30 آخرين من فحوصات بالإيكوغرافي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المناسبة عرفت إجراء حملات تحسيس ووقائية وتشخيص لأمراض ارتفاع الضغط الدموي والسكري، إلى جانب استشارات في الحمية والتغذية، لفائدة 122 شخصا، مستحضرا "توزيع كمية مهمة من الأدوية على مئات الأفراد من الدواوير والمداشر التابعة لهذه الجماعة القروية".