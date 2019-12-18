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تُجّار يشكون تردي وضعية السوق الأسبوعي بسلوان

تُجّار يشكون تردي وضعية السوق الأسبوعي بسلوان
عبدالكريم هرواش من الناظور
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 10:39

اشتكى عددٌ من تجّار السّوق الأسبوعي بسلوان، إقليم النّاظور، ممّا سمّوها "الوضعية المزرية التي آل إليها في ظلّ تماطل المسؤولين في إصلاحه منذ سنوات، خاصّة مع التّساقطات المطرية التي تُحوّل جنباتِه، غداة كلّ فصل شتاء، إلى بركٍ عائمة ومستنقعات من الأوحال".

وتتسبّب الوضعية المزرية للسّوق، حسب إفادات التجّار لهسبريس، في تعطيل مصالحهم التّجارية وتضرر سلعهم؛ "فمع التّساقطات المطرية يصبحُ من العسير أن يرتاد الزبناءُ بعض الأماكن من السّوق التي تصبحُ شبهَ مغلقةٍ مسالكُها".

وقال حميد المسعودي، أحدُ التّجار بالسّوق ذاته، إن الوضع أصبح كارثيا أمام غياب الإصلاحات وتأهيل بعض الطرقات والمسالك التي تُحولها بعض قطرات من المطر إلى برك مائية، ما يسبب في كساد التجارة.

من جهته قال عبدالغفور الدرقاوي، وهو طالب باحث وفاعل جمعوي بالمدينة، إن الوضعية الكارثية التي بات عليها السوق تَحُول دون زيارته من الزبناء كما في السابق، ما يسبب تراجع الرواج التجاري.

ووصف الدرقاوي السوق الأسبوعي لسلوان بـ"الوحل الكبير الذي تضيع في خضمه جمالية المنتجات الرّائعة التي يعرضها التجار"؛ واستنكر "غياب الإصلاحات الفعلية التي من شأنها أن ترقى به إلى مُشاكلةِ الأسواق النموذجية في الإقليم، وعلى مستوى المملكة ككل".

وصرّح سمير لعري، أستاذ ورئيس جمعية النهضة للتنمية والتبادل الثقافي بسلوان، بأن السوق الأسبوعي يُعدّ فضاءً لعدد كبير من الشباب العاطل، الذي يكسب منه اليسير الذي لن يكفيه لسد متطلبات الحياة والعيش الكريم، لكن أمام غياب البديل فهو يشكل بنية اقتصادية لهذه الفئة، وأضاف: "حال السوق الأسبوعي يعكس سوء تدبير مختلف المصالح أو القطاعات التي من شأنها أن تحدث رواجا بالمدينة، إذ تنعدم الصيانة، وتتدهور البنية التحتية يوما بعد يوم، وتكفي قطرات من المطر لتفضح الوضع الكارثي للمرفق".

وفي اتّصال هاتفي لهسبريس برئيس بلدية سلوان، حسن لغريسي، لاستقاء تصريحه بخصوص الموضوع، وعما إذا كانت الجماعة عازمةً على التحرّك نحو الاستجابةً لشكايات المتسوّقين، اعتذر المتّصل به عن الإدلاء بأي معطيات في الوقت الرّاهن.

ويعرفُ السّوق الأسبوع بسلوان، الذي ينشط كلَّ يوم سبت، حركية تجارية نشيطة بتوافد عددٍ من المُتسوّقين من مختلف مناطق إقليم النّاظور، ويمتدّ على مساحةٍ شاسعةٍ من البلدية بضمّه سوق الأغنام، وسوق الخضر واللحوم والدّواجن والأسماك، و"جوطية" لبيع الخردوات، إضافة إلى محلّات تجارية عديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ريم علي الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 11:30
رؤساء الجماعات ينهبون الملايين من الاسواق ويعجزون عن تخصيص شاحنات الرملة لبسطها في ارضية الاسواق انه منتهى العبث واحتقار المواطن والاستهزاء منه والغريب ان السلطة الوصية اي المخزن يرى هذا المنكر ويسكت ولا قائد ولا باشا ولا عامل يتحرك كان حالة الاسواق والمواطنين لا تهمهم !!
انه لامر غريب جدا في سنة 2019 ارضية الاسواق تبقى في وضعية كارثية واين هي حقوق المواطن
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2 - reda الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 11:32
هذا أعرفه مند زمن طويل مل يربو عن 25 سنة ومازال بنيته التحتية على ما هو عليه.....المرجو من السلطات المحلية أن تاخد بعين الاعتبار هذه الوضعية المزرية للبنية التحتية لهذا السوق الأسبوعي
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3 - من هولندا الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 11:39
هههه .. و الله إل كثرة الهم كتضحك. واش غير الحالة د السوق لي خايبة؟ سلوان كووووولها خايبة، جوج قطرات د شتا داروا فيضانات مقدرنا نديرو معاها حتا حاجا. كان الريف جنة الله في أرضه لكنه تحول إلى جهنم حقيقية بفعل الإقصاء الممنهج الذي نتعرض له منذ ردح من الزمن. الله إشوف من حالنا أوصافي .. صرخاتنا في واد و مسيرونا في واد آخر تماما.
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2
4 - مواطن2 الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 12:03
....سيبقى هكذا الى ان ياتي في يوم من الايام شخص بآلات الحفر والمعدات وتصاميم لعمارات بدعوى انه مالك الارض.فالكثير من الاسواق الاسبوعية تقام فوق اراض لاصحابها والجماعة لا تتخذ اي اجراء لاقتنائها قصد تخصيصها لفضاء تجاري يستجيب لحاجيات الساكنة.هذا السوق يؤمه الناس من كل مكان ويتوفر على سلع متنوعة تستجيب لرغبات السكان والزوار معا باسعار منخفضة في متناول الجميع.انه فضاء يستحق الاهتمام ورعاية المسؤولين خدمة للسكان والمتسوقين...بناء الفضاءات التجارية هو في حد ذاته طريقة من الطرق لمحاربة البطالة والاقصاء والتهميش.هناك اسواق كثيرة شيدت في مدن متعددة ولم تستغل لعدة اسباب منها عدم الاخذ براي من يستفيد منها وبالتالي لا تستغل.هنا لابد من وضع شروط الاستفادة واستمرارية النشاط التجاري .
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