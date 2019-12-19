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كُتّاب وآراء
قافلة طبية تزور نزلاء السجن المحلي في العرائش
تم، أول أمس، تنظيم قافلة طبية لفائدة نزلاء السجن المحلي بالعرائش؛ وذلك تفعيلا لاتفاقية شراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة الصحة.
وقامت القافلة بتقديم مجموعة من الخدمات الصحية المتنوعة، كالفحوصات الطبية العامة والمتخصصة في مجال أمراض السكري والغدد، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض القلب والشرايين وطب الأسنان، بالإضافة إلى الكشف عن داء السكري والضغط الدموي والتوعية الصحية؛ مع توزيع كمية مهمة من الأدوية على المستفيدين من الفحوصات، الذين بلغ عددهم 426 شخصا من مختلف الأعمار.
وأشرف على هذه المبادرة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، ومدير السجن المحلي بالعرائش، يونس شقيف، وشاركت فيها عدد من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية التابعة للمندوبية الإقليمية للصحة في العرائش.