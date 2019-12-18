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كُتّاب وآراء
تساقط الأمطار خلال 24 ساعة .. إفران في الصدارة
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء :
- إفران : 37 ملمترا - النواصر : 25 ملمترا - مكناس : 19 ملمترا - سيدي سليمان : 10 ملمترات - تازة : 9 ملمترات - فاس وخريبكة : 8 ملمترات - بن سليمان والرباط : 7 ملمترات - بوعرفة والمحمدية وبني ملال : 6 ملمترات.
- وجدة والقنيطرة : 5 ملمترات - العرائش : 4 ملمترات - سطات ومراكش وأكادير : 3 ملمترات - تطوان، آسفي، تزنيت : ملمتران - الحسيمة، طنجة : ملمتر واحد - الدارالبيضاء والجديدة وميدلت والصويرة وطانطان وسيدي إفني: أقل من ملمتر.