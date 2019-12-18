تساقط الأمطار خلال 24 ساعة .. إفران في الصدارة

هسبريس - و.م .ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء :

- إفران : 37 ملمترا - النواصر : 25 ملمترا - مكناس : 19 ملمترا - سيدي سليمان : 10 ملمترات - تازة : 9 ملمترات - فاس وخريبكة : 8 ملمترات - بن سليمان والرباط : 7 ملمترات - بوعرفة والمحمدية وبني ملال : 6 ملمترات.

- وجدة والقنيطرة : 5 ملمترات - العرائش : 4 ملمترات - سطات ومراكش وأكادير : 3 ملمترات - تطوان، آسفي، تزنيت : ملمتران - الحسيمة، طنجة : ملمتر واحد - الدارالبيضاء والجديدة وميدلت والصويرة وطانطان وسيدي إفني: أقل من ملمتر.