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الرئيسية | جهات | الدركيون يتسلحون بدراجات ثلجية في إقليم ميدلت

الدركيون يتسلحون بدراجات ثلجية في إقليم ميدلت

الدركيون يتسلحون بدراجات ثلجية في إقليم ميدلت
محمد ايت حساين
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:35

بتنسيق مع السلطات الإقليمية بميدلت، أرسلت القيادة العامة للدرك الملكي دراجات ثلجية إلى جماعة أنمزي التابعة لقيادة أكوديم، من أجل استعمالها في حالات الطوارئ لإنقاذ أرواح المواطنين، خصوصا أن هذه المنطقة تعرف سنويا تساقطات ثلجية كثيفة.

وذكر مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذه المبادرة التي أقدمت عليها القيادة العامة للدرك الملكي، بتنسيق مباشر مع المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، تهدف إلى تسهيل عملية إنقاذ المواطنين، خصوصا المرضى منهم أو النساء الحوامل أو العالقون وسط أكوام الثلوج، مشيرا إلى أن هذه الدراجات الثلجية ستخفف من معاناة ساكنة القرى التي تعزلها الثلوج.

ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار عمل اللجنة الإقليمية لليقظة التي يترأسها عامل الإقليم، والرامية إلى تتبع أحوال الساكنة في جميع مناطق الإقليم أثناء التساقطات الثلجية أو المطرية، وغيرها من التغيرات المناخية، مبرزا أن "المؤسسات العمومية المكونة للجنة الإقليمية تعمل وفق رؤية مشتركة من أجل توفير مختلف الوسائل والآليات والموارد البشرية لمساعدة المواطنين، والتدخل بشكل فوري في كل حالة طارئة لحمايتهم وضمانا لسلامتهم".

وفور وصول هذه الدراجات الثلجية التي تقودها عناصر من الدرك الملكي إلى جماعة أنمزي، تجمهر حولها عدد من الأطفال الراغبين في أخذ صور تذكارية معها، فيما قامت عناصر الدرك الملكي بشرح كيفية استعمالها في حالات الطوارئ لهم ولذويهم.

واستحسنت الساكنة المحلية هذه المبادرة الأولى من نوعها بإقليم ميدلت، إذ شدد أفراد منها على أن هذه الدراجات يمكن أن تقوم بمهام لا تستطيع السيارات رباعية الدفع القيام بها، مشيرين إلى أن الوضع سيتحسن كثيرا هذه السنة، إذ سيتم تقليص نسبة المخاطر لدى النساء الحوامل والمرضى، وحتى العالقين وسط الثلوج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - هم........هم الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 22:09
هذا الجهاز العسكري يقدم خدمات جليلة للقوات المسلحة الملكية كما يقدم الأمن و الأمان لجل المواطنين ، رجال هاته المؤسسة لا يملون و لا يكلون، يواجهون الحر كما البرد بثبات و عزيمة قل نظيريهما، يرابطون ليل نهار بعزة و كرامة،يحملون أرواحهم على أكفهم، خدمات هؤلاء تقدم في صمت شديد .......بينما نجد من الموظفين العموميبن خاصة رجال التعليم من همه فقط تسلق الدرجات و السلاليم عبر شل عمل المدرسة العمومية بالاضرابات تارة و الاحتجاجات و الغيابات المجانية تارة أخرى .
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4
2 - مغربي الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 22:16
الفاءق التقدير و الاحترام للأجهزة الأمنية الفخر و الفخرة المغرب المغاربة الأحرار التي تبذل المجهودات الجبارة و التضحيات الجسام بكل تفاني و نكران الذات إلى جانب باقي سلطات من أجل خدمة المغاربة في هذه الظرفية الصعبة التي يشهد فيها الوطن تغييرات مناخية منها القاسية خاصة على الطبقة الفقيرة قاطنة بأماكن تساقط ثلوج والأمطار طوفانية و غيرها من كوارث الطبيعية .
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5
3 - محمد من تطوان الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 22:17
بادرة حسنة من الدرك الملكي ،يريت رؤساء الجماعات يكتفون بسيارات الخدمة من النوع الاقتصادي ويصرفون معضم المزانية على مايفيد الساكنة.
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4
4 - mouhajir الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 22:23
et les hélicoptères ils sont rendu ou
?????????????????????????????????
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0
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