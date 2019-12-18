الدركيون يتسلحون بدراجات ثلجية في إقليم ميدلت

محمد ايت حساين

بتنسيق مع السلطات الإقليمية بميدلت، أرسلت القيادة العامة للدرك الملكي دراجات ثلجية إلى جماعة أنمزي التابعة لقيادة أكوديم، من أجل استعمالها في حالات الطوارئ لإنقاذ أرواح المواطنين، خصوصا أن هذه المنطقة تعرف سنويا تساقطات ثلجية كثيفة.

وذكر مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذه المبادرة التي أقدمت عليها القيادة العامة للدرك الملكي، بتنسيق مباشر مع المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، تهدف إلى تسهيل عملية إنقاذ المواطنين، خصوصا المرضى منهم أو النساء الحوامل أو العالقون وسط أكوام الثلوج، مشيرا إلى أن هذه الدراجات الثلجية ستخفف من معاناة ساكنة القرى التي تعزلها الثلوج.

ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار عمل اللجنة الإقليمية لليقظة التي يترأسها عامل الإقليم، والرامية إلى تتبع أحوال الساكنة في جميع مناطق الإقليم أثناء التساقطات الثلجية أو المطرية، وغيرها من التغيرات المناخية، مبرزا أن "المؤسسات العمومية المكونة للجنة الإقليمية تعمل وفق رؤية مشتركة من أجل توفير مختلف الوسائل والآليات والموارد البشرية لمساعدة المواطنين، والتدخل بشكل فوري في كل حالة طارئة لحمايتهم وضمانا لسلامتهم".

وفور وصول هذه الدراجات الثلجية التي تقودها عناصر من الدرك الملكي إلى جماعة أنمزي، تجمهر حولها عدد من الأطفال الراغبين في أخذ صور تذكارية معها، فيما قامت عناصر الدرك الملكي بشرح كيفية استعمالها في حالات الطوارئ لهم ولذويهم.

واستحسنت الساكنة المحلية هذه المبادرة الأولى من نوعها بإقليم ميدلت، إذ شدد أفراد منها على أن هذه الدراجات يمكن أن تقوم بمهام لا تستطيع السيارات رباعية الدفع القيام بها، مشيرين إلى أن الوضع سيتحسن كثيرا هذه السنة، إذ سيتم تقليص نسبة المخاطر لدى النساء الحوامل والمرضى، وحتى العالقين وسط الثلوج.