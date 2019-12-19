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كُتّاب وآراء
هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس يوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تكون الأجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا خلال الليل والصباح. وستكون الأجواء غائمة خلال الليلة القادمة بالبوغاز واللوكوس والريف الغربي مع أمطار وزخات، فيما ستكون الأجواء قليلة إلى أحيانا غائمة بباقي المناطق.
وستهب الرياح أحيانا قوية إلى قوية نوعا ما بالسهول المحيطية الشمالية والبوغاز والريف خصوصا بعد الزوال والليلة القادمة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03- و04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 00 و06 درجات بالسفوح الجنوبية-الشرقية والمنطقة الشرقية والريف وما بين 04 و10 درجات بكل من الواجهة المتوسطية والسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس. وستكون ما بين 10 و15 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية.
وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الارتفاع، بحيث ستتأرجح ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 10و16 درجة بالريف وبالمنطقة الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس وسهول المحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والجنوب الشرقي. وستكون ما بين 22 و28 درجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان وسيصبح محليا جد قوي الهيجان ما بين طنجة والصويرة، وقليل الهيجان الى هائج ما بين طرفاية والداخلة.