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كُتّاب وآراء
رياح "المستوى البرتقالي" تهب على مناطق بالمملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، بأن رياحا أحيانا قوية من المستوى البرتقالي، يرتقب أن تهم عددا من مناطق المملكة ابتداء من بعد غد الجمعة على منتصف الليل إلى الساعة الثانية زوالا من يوم السبت المقبل.
وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة، أن رياحا أحيانا قوية من المستوى البرتقالي ستهم، في الفترة المذكورة، عمالات وأقاليم طنجة وأصيلة والفحص-أنجرة والمضيق والفنيدق وتطوان وتازة وشفشاون والحسيمة والناظور والعرائش.
كما يرتقب، حسب المصدر ذاته، هبوب رياح معتدلة (من 60 إلى 70 كلم في الساعة)، بعد غد الجمعة، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء على السواحل الموجودة شمال الجديدة والسايس وولماس والغرب.
ويرتقب، أيضا، أن تهم أمطار معتدلة إلى نسبيا قوية، بعد غد الجمعة، أقاليم شفشاون ووزان والحسيمة وتاونات وتطوان والعرائش.