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كُتّاب وآراء
أمواج خطيرة تضرب سواحل المغرب الخميس والجمعة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أنه يرتقب تسجيل أمواج خطيرة يتراوح ارتفاعها بين 3 و6 أمتار يومي الخميس والجمعة بين كاب مالاباطا (البحر الأبيض المتوسط) وآسفي (المحيط الأطلسي).
وأوضحت المديرية في نشرة خاصة أن مستوى الحذر سيصل إلى الأحمر في المنطقة ما بين كاب مالاباطا وكاب سبارطيل، حيث يتوقع تسجيل أمواج خطيرة غربية يتراوح ارتفاعها بين 3 و5,5 أمتار، ابتداء من الخميس 19 دجنبر من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الجمعة 20 دجنبر على الساعة السادسة مساء على الأقل.
وأضافت المديرية أن أمواجا خطيرة من الغرب يتراوح ارتفاعها بين 4 و6 أمتار ستهم أيضا المنطقة ما بين كاب سبارطيل وآسفي ابتداء من الخميس على الساعة الثامنة مساء وإلى غاية الجمعة على الساعة السادسة مساء على الأقل.
وما بين كاب مالاباطا والعرائش، أشارت المديرية إلى أن مستوى الحذر سيصل إلى البرتقالي، حيث يرتقب هبوب رياح غربية سرعتها 8 بوفورت، وعواصف تصل سرعتها إلى 10 بوفورت، ابتداء من الخميس على الساعة الحادية عشرة ليلا وإلى غاية الجمعة على الساعة السادسة مساء على الأقل.
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تعليقات الزوّار (2)
نسال الله اللطف والعافية
إسبانيا اكثر اللون الأحمر