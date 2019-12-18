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الرئيسية | جهات | أمواج خطيرة تضرب سواحل المغرب الخميس والجمعة

أمواج خطيرة تضرب سواحل المغرب الخميس والجمعة

أمواج خطيرة تضرب سواحل المغرب الخميس والجمعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 19:21

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أنه يرتقب تسجيل أمواج خطيرة يتراوح ارتفاعها بين 3 و6 أمتار يومي الخميس والجمعة بين كاب مالاباطا (البحر الأبيض المتوسط) وآسفي (المحيط الأطلسي).

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة أن مستوى الحذر سيصل إلى الأحمر في المنطقة ما بين كاب مالاباطا وكاب سبارطيل، حيث يتوقع تسجيل أمواج خطيرة غربية يتراوح ارتفاعها بين 3 و5,5 أمتار، ابتداء من الخميس 19 دجنبر من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الجمعة 20 دجنبر على الساعة السادسة مساء على الأقل.

وأضافت المديرية أن أمواجا خطيرة من الغرب يتراوح ارتفاعها بين 4 و6 أمتار ستهم أيضا المنطقة ما بين كاب سبارطيل وآسفي ابتداء من الخميس على الساعة الثامنة مساء وإلى غاية الجمعة على الساعة السادسة مساء على الأقل.

وما بين كاب مالاباطا والعرائش، أشارت المديرية إلى أن مستوى الحذر سيصل إلى البرتقالي، حيث يرتقب هبوب رياح غربية سرعتها 8 بوفورت، وعواصف تصل سرعتها إلى 10 بوفورت، ابتداء من الخميس على الساعة الحادية عشرة ليلا وإلى غاية الجمعة على الساعة السادسة مساء على الأقل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مهاجر الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 19:51
اللهم ألطف بعبادك
نسال الله اللطف والعافية
إسبانيا اكثر اللون الأحمر
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12
2 - ADAM الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 19:55
أقول لمديرية الارصاد الجوية لا تزعجوا انفسكم بالنشرات الأندارية فالمغربي هو رمز المعنى الحقيقي لأقصوحية الراس حتى لو كان علو الأمواج عشرة أمتار فأنهم سيدهبون الى البحر من اجل البحوز
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