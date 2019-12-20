عمالة العرائش تتدارس سُبُل الحد من حوادث السير

هسبريس من الرباط

تم بعمالة إقليم العرائش، برئاسة العالمين بوعصام، عامل الإقليم، الخميس، اجتماع اللجنة الإقليمية للسلامة الطرقية، بحضور السلطات الأمنية ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء الجماعات المحلية.

ويهدف هذا الاجتماع، وفق بلاغ للعمالة توصلت به هسبريس، إلى تتبع وتقييم كل ما اتخذ من خطوات وإجراءات وقائية وتدخلات للحد من وقوع حوادث السير، وكذا تدارس الإمكانيات العملية لمضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026.

وفي هذا الصدد، جاءت كلمة العامل لتحث اللجنة على الاشتغال وفق منهجية وبطريقة تشاركية ترتكز على الجانب الاستباقي والتوعوي، مع الاهتمام بالبنية التحتية من تشوير لممرات الراجلين وتثبيت للحواجز الوقائية أمام المؤسسات التعليمية، واستغلال الخبرات المتراكمة للجنة في وضع مخططات السير والجولان من طرف الجماعات، خاصة الحضرية.

كما دعا عامل الإقليم في الختام جميع المتدخلين إلى ضرورة إدماج السلامة الطرقية على مستوى طلبات العروض الخاصة بتجهيز الطرقات التي تهدف إلى تأهيل الحواضر والمراكز القروية، وغيرها من المشاريع ذات الصلة.

رئيس المصلحة الإقليمية للنقل، التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، استعرض الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026، التي جاءت، حسب العرض، لتتبنى مقاربة مندمجة تلامس الإشكالات الإقليمية والمحلية للسلامة الطرقية، وتقدم إجابات تحترم الخصوصيات المحلية، كما تسعى إلى تخفيض عدد قتلى الطرقات بنسبة 25 بالمائة.

وبعد أن استعرض بالأرقام تطور حوادث السير بالإقليم، انتقل إلى مناقشة الإشكالات المرتبطة بالسلامة الطرقية وبإدارة السلامة الطرقية ورهاناتها الاستراتيجية، ليخلص في الأخير إلى أهم التدابير التي ستتضمنها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية على مستوى إقليم العرائش.

وتهم الاستراتيجية، وفق البلاغ، تقوية التشوير الأفقي والعمودي، مع إنشاء مسالك خاصة بالراجلين وإعادة تكسية الطريق الوطنية رقم 1، وزيادة 5 رادارات لمراقبة السرعة، وتكثيف المراقبة على مدارس تعليم السياقة وإنشاء حلبة جديدة للامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة.

وقد شكلت كلمة عامل الإقليم وكلمة المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك محور المناقشات العامة التي صبت جميعها في تعداد بعض النواقص التي يجب تداركها للحد من حوادث السير.

وختم العامل الاجتماع بالدعوة إلى انعقاد اللجنة على صعيد كل جماعة لفهم وتدقيق تفاصيل البرنامج، وإعداد تقرير مفصل حول التشوير الطرقي للتثبت من الحاجيات ولمعرفة ما إذا كان الموجود يلبي المطلوب أم يجب تحسينه، مع إعداد برنامج عمل متفق عليه وشامل على صعيد كل جماعة.

ودعا المسؤول الأول في الختام إلى ضرورة إعداد محضر عن كل حادثة سير لتدارس أسبابها والاجراءات الواجب اتخادها حتى لا يتم تكرارها، على أن يتم تجميع هذه التقارير لإعداد تقرير شهري يصب مباشرة في الجانب الاجرائي والعملي.