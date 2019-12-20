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الرئيسية | جهات | مطالب بتوفير "التدفئة" بالمدارس الجبلية ببني ملال

مطالب بتوفير "التدفئة" بالمدارس الجبلية ببني ملال

مطالب بتوفير "التدفئة" بالمدارس الجبلية ببني ملال
ياسين أوشن
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:20

تزامنا مع التساقطات الثلجية التي شهدتها أغلب المناطق الجبلية بالمغرب بداية الأسبوع الجاري، وما صاحبها من انخفاض محسوس في درجة الحرارة، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي "القائمين على الشأن التعليمي، إقليميا وجهويا، بتزويد المؤسسات التعليمية بوسائل التدفئة، قصد توفير أدنى شروط العمل في ظل الظروف الجوية شديدة البرودة التي تعرفها المنطقة".

ودعت النقابة ذاتها، في وثيقة تتوفر هسبريس على نسخة منها، "الجهات المسؤولة إلى تسوية أوضاع عمال الحراسة والنظافة، وكذا توفير مواد التنظيف"، مطالبة كذلك بـ"تسوية تعويضات عن مناطق الإقامة لفائدة الأستاذات والأساتذة أطر الأكاديميات".

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم بـ "تسريع وتيرة أشغال إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية الجبلية، قصد إنهاء حالة الهشاشة التي تعرفها بعض الوحدات المدرسية"، وعبرت عن "إدانتها الشديدة لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية"، معلنة "تضامنها اللامشروط مع الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم الرفيق إسماعيل أمرار"، تقول الوثيقة ذاتها.

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