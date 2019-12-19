حملة إنسانية بالناظور تخفف معاناة سكّان الأطلس

عبد الكريم هرواش من النّاظور

دعتْ فعاليات جمعوية بالنّاظور إلى تنظيم حملة إنسانية واسعة تستهدفُ ساكنة الأطلس في معاناتها من العزلة والبرد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني الذي يصادف الـ20 من شهر دجنبر.

وتُشرف جمعية سيكوديل بالنّاظور على تنظيم وتأطير هذه الحملة عبر قافلة التّضامن الريف-الأطلس في نسختها الثّانية، لتقديم معونات مادية على شكلِ ملابس وأغطية وأدوات مدرسية وأدوية ومواد غذائية...

وتهيب الجمعية، في إعلانٍ لها مُعمّم على الرّأي العام، بكافة المتطوّعين والمحسنين وفاعلي الخير، على المستوى المحلي والوطني، الانخراط الواسع في هذه الحملة عبر مـدّ الإسهامات والمساعدات الإنسانية لتقديمها لفائدة سكّان جبال الأطلس بالمغرب قبل متمّ الـ5 من شهر يناير القادم.

وفي هذا الصّدد، قال رئيس جمعية سيكوديل، عياد أزيرار، إن قافلة التّضامن الريف-الأطلس تندرجُ ضمن استراتيجية ورؤية الجمعية التي دأبت منذُ تأسيسها سنة 1998 على تفعيل قيم التّعاون والتّضامن والتطوّع والتلاحم بين مختلف مكوّنات المجتمع المغربي.

وأردف المُتحدّث أن التضامن قيمة اجتماعية تتجاوز كل الحدود الجغرافية والعرقية والحضارية، لذلك وضعت الجمعية نصب عينيها القيام بمجموعة من الحملات الإنسانية التي استهدفتْ سنة 2004 ساكنة مدينة الحسيمة في نكبة واقعة الزّلزال الأليمة، إضافة إلى حضورها في مدريد سنة 2005 غداة الحادث الإرهابي الذي هزّ العاصمة الإسبانية لتمثيل تضامن الشّعب المغربي مع الجارة الشّمالية، ناهيك عن أنشطة الجمعية للتّضامن الإنساني على المستوى المحلي لفائدة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصّة ونزلاء فضاء دار التكافل الاجتماعي.

وسبق للجمعية أيضا، يتابع أزيرار، أن "نظّمت في نسخة سابقة سنة 2009، حملة إنسانية للتّضامن استهدفت سكان الأطلس، وبالضبط جماعة إيدزر، وكانت القافلة ناجحةً بكل المقاييس، لذلك توخّينا في هذه النّسخة أن تكون الحملة عامّة لكافة مكوّنات المجتمع المغربي من مختلف الأقاليم للانخراط في القافلة، فعملنا على تعميم نداءات واسعة على كافة المستويات".

وأبرز أزيرار أنّ "القافلة تفتح أبوابها في وجه جميع الفاعلين للمساهمة في إنجاحها، وإلى حدّ الآن تلقّينا عددًا من المكالمات من مختلف الجهات تعبّر عن نيّتها الانخراط في هذا العمل الذي يُكرّس مبدأ التّعاون والتّضامن في إطار مقاربة تشاركية، وتبقى الجمعية فقط إطارًا مُنظّمًا يرحّب بمجهودات كافة الطّاقات والفعاليات لتنزيل هذا المشروع الخيري على أكمل وجه"، على حد تعبيره.