نقابة صحية: تعيين وزاري "مشبوه" بكلميم ودانون

مصطفى البكار

عبّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع الصحة بكلميم وادنون، المنضوي تحت لواء الكنفدرالية العامة للشغل، عن رفضه القاطع للتَّعيين الوزاري الأخير الخاص بمنصب مدير المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، واصفا الرِّهان على وزارة الصحة في نسختها الجديدة لتصويب الأوضاع وإصلاح ما يمكن إصلاحه بـ"الرِّهان الخاسر منذ بدايته".

وقال التنظيم النقابي في بيان توصلت به هسبريس إنه "تفاجأ بخبر تعيين وزاري مشبوه ومتحيز في منصب مدير المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، ولا يدري على أي معيار إداري وعلمي استندت الإدارة المركزية في هذه الخطوة، دون اللجوء إلى إعلان مباراة انتقاء رسمية، وهو الأمر الذي يدفع بالأوضاع إلى مزيد من التعقيد والاحتقان".

وندَّدت الهيئة ذاتها بما أسمته "الألاعيب الصبيانية واللامسؤولة التي يمارسها البعض من داخل مواقع المسؤولية محليا، والتي توضح بالملموس المستوى الدنيء الذي وصل إليه تدبير شؤون القطاع"، معبرة عن شجبها "الانحياز المفضوح للإدارة الجهوية التي يفترض فيها الحياد، في تحالف هجين مع فاسدي دكان نقابي، خدمة لأجندات معروفة مقابل الحفاظ على المصالح الشخصية".

كما أعلن المكتب نفسه "عزمه خوض أشكال احتجاجية تصعيدية داخل مقر المديرية الجهوية للصحة بكلميم في القريب العاجل، وتحميله مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع محليا للمدير الجهوي للصحة بكلميم وادنون".

ومن أجل استقاء رأي الجهات المسؤولة بخصوص الموضوع، ربطت جريدة هسبريس الإلكترونية اتصالا هاتفيا بمولاي عبد الله الصافي، بصفته المدير الجهوي للصحة بكلميم وادنون، فصرّح بأنه لم يطّلع بعد على البيان النقابي لتواجده بمدينة الرباط في مهمة رسمية، ووعد بمعاودة الاتصال فور اطلاعه عليه، إلا أنه لم يفعل.