‪موسكو تطمح إلى تدعيم العلاقات مع الرباط والبيضاء‬

هسبريس- مصطفى شاكري

حلّ وفد روسي بالمملكة من أجل تدعيم التعاون الاقتصادي والسياحي والتجاري بين موسكو والمدن المغربية، لاسيما الرباط والدار البيضاء، حيث عُقدت اجتماعات ثنائية بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الروسيين، بغية وضع مشاريع مشتركة تسعى إلى تعزيز العلاقات بين العاصمة الروسية والعاصمتين الاقتصادية والإدارية للمغرب.

وحسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، الخميس، فإن اللقاءات التي جمعت مسؤولي المجالس الجماعية في كل من الرباط والدار البيضاء بالوفد الممثل للعاصمة موسكو تطرقت للمشاريع المشتركة التي يُمكن إنجازها في المستقبل، وتدارست فرص التعاون الاقتصادي والتجاري، وتناولت خطط التنمية الحضرية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد قال "Sergueï Tchériomine"، رئيس الوفد الروسي القادم من العاصمة موسكو، إن "موسكو والرباط رمزان لبلدينا، حيث يفوح عبق التاريخ الموغل في القدم"، وزاد مستدركا: "لكن ماضي هاتين المدينتين الذي يحمل نفحة تاريخية يتقاطع مع ما حققتاه من حداثة معمارية"، مؤكدا أنهما "تواجهان الإشكالات نفسها؛ أي ما يتعلق بالبيئة والبنيات التحتية".

وأضاف المسؤول الروسي، في تصريح أدلى به للوكالة الروسية، أن "اللقاءات الثنائية تسعى إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين موسكو وبعض العواصم المغربية الرائدة، بغية تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية"، ثم زاد: "لا بد أيضا من تركيز التعاون على المجال الاجتماعي والاستقرار الأمني، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتنمية المستدامة؛ ومن ثمة سننكبّ على دراسة مختلف هذه الإشكالات".

وأشارت وكالة الأنباء الروسية إلى أن المغرب يعد أحد الشركاء الرئيسيين لـ"قصر الكرملين" في القارة الإفريقية، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، مبرزة أن قرابة 3000 روسي يقيمون في المملكة إلى حدود الساعة؛ كما تطرقت للقمة الروسية الإفريقية التي عقدت في "سوتشي" أكتوبر الماضي، بهدف ضخ دينامية جديدة في العلاقات بين روسيا وبلدان "القارة السمراء".

لذلك، يتابع المسؤول الروسي عينه: "الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين المغاربة بمثابة متابعة منطقية لمخرجات القمة الروسية الإفريقية، التي احتفلت بالعلاقات المشتركة بين المغرب وروسيا"، مؤكدا أن "المغرب يعد أول دولة إفريقية تقوم معها العاصمة موسكو بتطوير العلاقات الثنائية إلى هذا المستوى من التعاون".