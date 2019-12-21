جهاز جديد يعزز الخدمات الصحية بإقليم ورزازات

محمد ايت حساين

تعزز العرض الصحي بإقليم ورزازات بجهاز الرنين المغناطيسي (IRM) من الطراز العالي، تم الشروع في ثبيته بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين، وفق ما أورده مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن اقتناء هذا الجهاز الطبي الهام يأتي في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة لتحسين الخدمات الصحية بإقليم ورزازات بين وزارة الصحة وعمالة ورزازات وشركاء آخرين، وذلك من أجل تقريب هذه الخدمة من المواطنين وتخفيف معاناة تنقلهم إلى المستشفيات الجامعية.

وقال المصدر نفسه إن هذا الجهاز الطبي الجديد يعد من بين الانتظارات الملحة للساكنة التي تدخل في إطار تحسين الخدمات الطبية بإقليم ورزازات.

من جانبها، أكدت فعاليات جمعوية بمدينة ورزازات أنه من المرتقب أن يخفف جهاز الرنين المغناطيسي عبء تنقلات ساكنة الإقليم الباحثة عن العلاج، بعدما كانت ملزمة بالترحال إلى مراكز استشفائية بمراكش لإجراء فحوصات بهذا الجهاز.

ويهدف الموقعون على هذه الاتفاقية إلى الإسهام في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي سيدي حساين، وتحسين العرض الصحي بالإقليم، وتجنيب الساكنة عناء التنقل إلى باقي الأقاليم لإجراء فحوصات.