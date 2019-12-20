مكتب الفوسفاط ينجز ملاعب قرب بمدينة ابن جرير

هسبريس من الدار البيضاء

أعطيت بمدينة ابن جرير بإقليم الرحامنة، انطلاقة أشغال إنجاز عشرة ملاعب للقرب بمناطق مختلفة بمبلغ قدر بـ 11,4 مليون درهم بتمويل من المجمع الشريف للفوسفاط وعمالة الإقليم.

وأقدم عامل الرحامنة، مرفوقا بوفد من السلطات والمنتخبين ومسؤولي المكتب الشريف للفوسفاط، بحي إفريقيا وسط مدينة ابن جرير، على إعطاء انطلاقة مشروع إنجاز عشرة ملاعب للقرب بعشب اصطناعي وتهيئة خارجية.

وانطلق هذا المشروع من حي إفريقيا، حيث تم الشروع في إنجاز ملعب للقرب على مساحة 1600 متر مربع بكلفة مالية تقدر بحوالي 1.15 مليون درهم، كما ستشهد قيادة بوشان، وبالضبط على مستوى جماعة أولاد عامر تزمارين التي انتقل إليها الوفد العاملي المذكور، إنجاز ملعب مماثل بالقيمة المالية ذاتها.

وتأتي هذه المشاريع، وفق بلاغ صادر عن السلطات المحلية بالرحامنة، تجسيدا لسياسة القرب الاجتماعي بهدف تنمية الملكات الرياضية لدى الأطفال والشباب بالرحامنة، ومحاربة الانحراف، إلى جانب الإدماج السوسيو-رياضي للساكنة المستهدفة.

كما تروم هذه المشاريع، وفق المصدر نفسه، تعزيز البنيات التحتية الرياضية على مستوى إقليم الرحامنة، وتحسين ظروف ممارسة الرياضة، وتسهيل ولوج أوسع للتجهيزات والخدمات الأساسية.