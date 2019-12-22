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هذه توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

هذه توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 22 دجنبر 2019 - 06:03

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يكون الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس، فيما ستكون الأجواء غائمة نسبيا إلى غائمة فوق الريف ومنطقة طنجة والغرب واللوكوس والسايس. ومن المحتمل أن تعطي أمطارا ضعيفة ومتفرقة.

وسيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، هذا إلى جانب تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح ومرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من الشمال فوق السواحل الجنوبية، ومن القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية. وستكون ضعيفة إلى معتدلة شرقية داخل الأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب بالجنوب الشرقي، ومن الشمال إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و07 درجات بكل من المرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي، وما بين 08 و13 درجة بالسهول الداخلية والسايس ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 13 و17 درجة جوار السواحل وفوق السهول الشمالية والوسطی للمحيط الأطلسي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و22 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 21 و25 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 25 و30 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج شرق البوغاز وقوي الهيجان بغربه، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة طرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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