أنشطة متنوعة تدخل البهجة على نزلاء سجن طنجة

هسبريس من الرباط

تخليدا لليوم الوطني للسجين، نظمت إدارة السجن المحلي طنجة2 برنامجا تربويا تضمن أنشطة ثقافية وفنية وطبية ورياضية لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسة، بمشاركة المديرية الجهوية لوزارة الصحة بطنجة، والمجلس العلمي المحلي بطنجة، والمندوبية الاقليمية لوزارة الثقافة بطنجة، والمديرية الجهوية للشباب والرياضة بطنجة، والراصد الوطني للنشر والقراءة بطنجة، وجمعية بسمة أمل لمساندة مرضى السرطان.

واستفاد نزلاء المؤسسة من تحاليل وفحوصات طبية بلغ عددها 570 خلال حملة طبية شملت مختلف التخصصات، منها الطب العام، وطب العيون، والأمراض الجلدية، وأمراض الأمعاء والجهاز الهضمي، والكشف عن داء السكري، والكشف عن سرطان الثدي والرحم، والكشف عن داء السيدا، والأمراض المرتبطة بالنساء والتوليد، وتقديم أدوية للمرضى المستفيدين، إضافة إلى تقديم عروض تحسيسية لفائدة 324 من النزيلات والنزلاء حول أضرار التدخين على الصحة والمخاطر المرتبطة به، وشروحات لفائدة النزيلات حول النظافة والتوعية بأهمية الوقاية.

وتم بالمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية أشرف عليها أطر ورياضيون بتنسيق مع المديرية الجهوية للشباب والرياضة بطنجة، في كرة القدم وكرة الطاولة وكرة الريشة وكرة اليد والتداريب الرياضية، ورياضة الجري حول الملعب الرياضي لفائدة عدد من النزلاء، ورياضة المشي لفئة النزلاء من كبار المسنين.

وشارك نزلاء ونزيلات المؤسسة السجنية في لقاءات فكرية مفتوحة تهدف إلى التشجيع على القراءة ومصادقة الكتاب، بحضور عدد من الكاتبات والكتّاب، وتناولت اللقاءات "صورة المرأة في الكتابة السردية" لفائدة النساء، و"دور الكتابة في التعبير عن الذات" لفائدة الرجال، وتوقيع الأعمال الأدبية للكتاب الحاضرين لفائدة السجناء بمكتبة المؤسسة، كما تم على هامش النشاط ذاته تنظيم مسابقة ثقافية في الأمثال والحكم الشعبية في الموروث الثقافي المغربي.

وإلى جانب تنظيم محاضرة بعنوان "تزكية النفس والتصالح مع الذات"، ساهم عدد من النزلاء في تقديم ورشات تربوية في مواضيع "أي دور للنزلاء أمام برامج إعادة الادماج؟"، و"محاربة الوصم الاجتماعي"، و"قراءات في مجاميع قصصية"، إضافة إلى إلقاء قصائد شعرية وزجلية، وتنظيم حصص موسيقية، وجلسات العلاج بالفن من خلال الرسومات الحرة لفائدة السجينات بتأطير من الأخصائي النفسي بالمؤسسة، وورشة تحسيسية في الإسعافات الأولية، وعرض لوحات تشكيلية أنجزها النزلاء.

يُشار إلى أن تخليد مناسبة اليوم الوطني للسجين بالسجن المحلي طنجة2 يندرج في إطار نهج المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرامي إلى إشراك فئة النزلاء في إحيائها داخل المؤسسات السجنية، تشجيعا لمجهوداتهم الإيجابية في تثمين فترة الاعتقال، وفك عزلتهم عن العالم الخارجي، تهييئا لإعادة إدماجهم في المجتمع.