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كُتّاب وآراء
سجناء "يفجرون" مواهب في الرسم والتشكيل بوزّان
أنشطة متنوعة ومختلفة عن العادة شهدها فضاء المؤسسة السجنية بمدينة وزان، طيلة أسبوع كامل، في إطار تنفيذ برامج المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تستهدف نزلاء يقضون عقوبات سالبة للحرية، تخليدا لليوم الوطني للسجين.
وفي السياق، شهد السجن المحلي بمدينة وزان مباراة في كرة السلة، بالإضافة إلى ورشة خصصت للفن التشكيلي استفاد منها نزلاء المؤسسة السجنية ممن لهم ميولات إلى الفن التشكيلي فجر خلالها نزلاء مواهب الرسم التشكيلي بألوان الأمل؛ وهو البرنامج الذي رأى النور بتنسيق مع المكتب المحلي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بوزان والمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان إلى جانب المديرية الاقليمية لوزارة الشباب والرياضة المندوبية الاقليمية للشؤون الاسلامية بالمدينة ذاتها.
وتضمن برنامج الاحتفال باليوم الوطني للنزيل، والذي أضحى تقليدا سنويا يروم إعادة إدماج السجناء تنظيم مسابقة ثقافية ومحاضرة تمحورت حول قيم التسامح في الإسلام بالإضافة إلى حصة رياضية في الأيروبيك لفائدة نزيلات السجن المحلي لدار الضمانة.
وتوج اليوم الختامي بحفل غنائي وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات وتقديم شواهد للمستفيدين من برامج التكوين المهني والبرامج التربوية، وتراهن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من خلال هذه الأنشطة وغيرها إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتقويم سلوكيات النزلاء بهدف تسريع إعادة إدماجهم في الحياة العامة بعد مغادرتهم لأسوار السجن.