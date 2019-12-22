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تكوين في المهاراتٌ الصحافية يستهدف تلاميذ بوزان

تكوين في المهاراتٌ الصحافية يستهدف تلاميذ بوزان
هسبريس من وزان
الأحد 22 دجنبر 2019 - 11:45

نظّمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان دورة تكوينية للمقبلين على مباراة الصحافيين الشباب من أجل البيئة برسم سنة 2020 في مجال التحقيق الصحافي والصورة الفوتوغرافية والفيديو الصحافي.

محمد البعلي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، ذكر، في كلمة ألقاها بالمناسبة على مسامع المشاركين، بالدور التربوي لهذه المباراة في تنمية قدرات المتعلمات والمتعلمين في المجال الصحافي والفوتوغرافي، مؤكدا في هذا السياق أن الهدف من هذه الدورات التكوينية يتمثل بالأساس في المساهمة بشكل فعال في الحفاظ وحماية البيئة وتسليط الضوء على دور المدرسة في طرح ومعالجة الإشكالات البيئية.

وتضمّن برنامج الدورة مداخلة لمحمد بنعبو، رئيس جمعية مغرب أصدقاء البيئة، تمحورت حول النفايات الصلبة خاصة البلاستيكية منها ومداخلتين حول أبجديات التحقيق والتقرير الصحافي وأهم مميزات الخطابين وتقنيات التصوير الفوتوغرافي.

جدير بالذكر أن مباراة الصحافيين الشباب من أجل البيئة تتوخى التحسيس بالإشكاليات البيئية المحلية من خلال إجراء روبورتاجات كتابية والتقاط صور فوتوغرافية وتصوير فيديوهات تعالج مواضيع لها راهنيتها كالفلاحة والساحل والنفايات والماء والطاقة والتنوع البيولوجي والتضامن.

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