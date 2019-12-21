24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2613:3016:0418:2619:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مكتب الفوسفاط ينجز ملاعب قرب بمدينة ابن جرير (5.00)

  2. شجار بين جارين يؤدي إلى جريمة قتل قرب تنغير (5.00)

  3. تظاهرات "قانون الجنسية" تقتل 16 شخصا في الهند (5.00)

  4. الإعدام ينتظر أستاذا باكستانيا أدين بـ"التجديف" (5.00)

  5. أمن السعيدية ووجدة يضبط 555 كيلوغرام مخدرات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | وزارة الداخلية تمرّ إلى السرعة القصوى لإنقاذ تعثر الجهوية المتقدمة

وزارة الداخلية تمرّ إلى السرعة القصوى لإنقاذ تعثر الجهوية المتقدمة

وزارة الداخلية تمرّ إلى السرعة القصوى لإنقاذ تعثر الجهوية المتقدمة
هسبريس - نور الدين إكجان
السبت 21 دجنبر 2019 - 19:00

مستعينة بالإنصات إلى ما ستجود به الجهات هذه المرة، تحاول وزارة الداخلية استدراك ما فات بشأن ورش الجهوية، حيث نقلت نقاش التنزيل على امتداد الأيام الجارية صوب مدينة أكادير، بحضور المنتخبين الجهويين، بغرض تقييم ما فات، واستشراف ما سيجود به إقرار النظام الجديد.

ومرّت أربع سنوات على إقرار الجهوية المتقدمة التي انطلقت سنة 2015، إلا أن حصيلتها مازالت تثير الكثير من التساؤلات، بسبب التأخر في تطبيق مخططات التنمية الجهوية، ما يعرقل عمل المجالس الجهوية في مجال جلب الاستثمارات وصناعة القرارات المحلية.

العديد من الانتقادات توجه إلى الإدارة المركزية، خصوصا في علاقتها باحتكار الاستثمار على الصعيد الترابي إلى حدود اليوم، فيما تظل شكاوى مختلف الفاعلين من ضعف توزيع السلطة بين المركز والجهات قائمة بشدة، رغم محاولات منح المجالس الجهوية تفويضا لبعض الصلاحيات.

وفي هذا السياق، قال سمير أولقاضي، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمحمدية، إن "المعرقل الحالي لورش الجهوية هو الترسانة القانونية التي لم تستكمل بشكل نهائي"، مشيرا إلى أن "تأخر صدور القوانين التنظيمية بأربع سنوات عن الدستور، أثر على المسار كثيرا".

وأضاف أولقاضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "صدور القانون سنة 2015 كان محكوما بوقف التنفيذ؛ حيث ارتبط تنزيله بنصوص تنظيمية تطبيقية أخرى، ليأتي بعدها ورش اللاتمركز الإداري ليؤخر بدوره التفعيل بسبب عدم صدوره بشكل نهائي".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "غياب تصور حكومي يربط الجهوية باللاتمركز عطل من مسار تسريع الورش المهم"، مؤكدا أن "صدور ميثاق اللاتمركز على شكل مرسوم يكرس انطباعا مفاده أنه أقل وأدنى من الجهوية، على عكس التجربة الإسبانية التي أولت الاهتمام نفسه للورشين".

وأردف أولقاضي أن "الورشين ما يزالان يحتاجان لأزيد من 100 نص قانوني لم يصدر بعد"، متسائلا: "أي جهوية يتحدث عنها الناس دون اكتمالها قانونيا؟"، مشددا على أن "حسم النقاش في هذا الاتجاه سيليه مباشرة حديث التنمية، والذكاء الترابي، والمجال".

وأكمل المتحدث قائلا إن "الواقع الحالي هو نتاج تراكمات أفرزها الفاعل السياسي الذي لم يقدر سبل تنزيل ورش الجهوية بالشكل السليم، في وقت لطالما تطرقت فيه الخطب الملكية على امتداد السنوات الماضية إلى أهمية هذا الورش، وأعطت الحكومة الوقت الكافي لإخراجه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - N.H السبت 21 دجنبر 2019 - 19:20
هههه تمر إلى السرعة القصوى و كأنهم كانوا خدامين من قبل لا حول و لا قوة إلا بالله المغرب أصبح في الحضيض و لن يتغير أبدا إذا لم يأتي التغيير من الشعب أو الجيش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
2 - م المصطفى السبت 21 دجنبر 2019 - 19:21
وما يعرقل كذلك بلوغ النتائج المتوخاة من مجالس الجهات هو تعنت بعض الرؤساء وعجرفتهم وخلق أجواء مكهربة تحول دون العمل على تحقيق الأهداف التي خلقت من أجلها، بل أكثر من ذلك أن رئيس الجهة غالبًا ما يضيع كثيرا من الوقت في شنآن عقيم مع المعارضة، مما يزيد الأمور تفاقما ويخرج المجلس عن السكة الصحيحة، وهناك نموذج حي لذلك ولا حاجة لذكره...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - abdou السبت 21 دجنبر 2019 - 19:22
رغم الإقرار الرسمي والقانوني منذ أكثر من 10 سنوات بضرورة البرمجة والتخطيط في عمل المجالس الترابية إلا أن هذا الورش لا يزال متعثرا حيث أن البرمجة والتخطيط إنحصرا في صباغة وثيقة تحمل تسمية "خطة التنمية" وركنها فوق مكتب الرئيس بينما ما ينجز لا علاقة له بما هو مكتوب في "خطة التنمية".
هناك مزيد من الحاجة إلى المجهود والمواكبة والمحاسبة لكي يحدث تغيير حقيقي في طرق عمل المجالس المنتخبة الترابية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - مواطن مغربي حر السبت 21 دجنبر 2019 - 19:26
الجهوية الان هي استنزاف لمالية الدولة وامتيازات ورواتب للمنتخبين.
قبل القوانين والمساطير يجب اعداد الذين سيتحملون المسؤولية اما الان لا أرى شييئا غير السفريات والزرود و.....
الله يرد بنا وخلاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
5 - مغربي عصام السبت 21 دجنبر 2019 - 19:26
كيف يمكن تحديد الجهوية الحقيقية (المتقدمة) في ظل هذه ظروف الدستور و عراقل قانونية التي ترسخت و تأسست على المركز منذ سنين بعد الاستقلال ؟؟؟
اعتقد ما يعجل بالامر هو مسألة الصحراء المغربية لكن ظروف دستورية و قانونية تمنع ذلك اذن يبقى أمام سوى وضع اسطر تنظيمية تسمى عندنا في المغرب بالقوانين التنظيمية .. و هل يمكن تحايل أو تحاوز قوانين مسطرة و المستمدة من الدستور أصلا و وضع تلك (قوانين) تنظيمية أو أسطر تنظيمية تتعارص مع الواقع أصلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - amin sidi السبت 21 دجنبر 2019 - 19:26
سلام : الجهاوية المتقدمة نجحها هو الفيعل ..هدي خمس سنوات احنا انسمعوا عليها .داب عد نتو ديرو المنضارة الاولى علىها والتانية والتلت والربعة الى منهاية وتبقى حيبر على وراق مدام هناك عيل القول؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - فهم الواقع السبت 21 دجنبر 2019 - 19:30
مررت قرب مقر انعقاد هاد "الحلقة" وصدمت من الماركات الغالية لسيارات المجمعين,ما كاين هي سيارات 70 مليون فما فوق,ففهمت لماذا لايفهمون الواقع الشعبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
8 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 21 دجنبر 2019 - 19:31
لإحيات لمن تنادي ياصاحب الجلالة المكلفون بتنزيل الجهات إلى ارض الواقع منشغلون بآرائهم الخاصة ويعملون لمصلحتهم الشخصية والخاصة بتوزيع السيارات الفاخرة والعلاوات والرواتب الممتازة اللهم إن هذا منكر الإسلام أوصى بشيء والمسؤولين بعيدون كل البعد من وصية الإمام عمر رضي الله عنه وأرضاه اعملوا لدنياكم أنكم تعيشون ابدا واعمل والله لاخرتكم أنكم تموتون غدا وتزودوا من ممركم لمقركم
تزودوا بالتقوى وإعطاء كل ذي حق حقه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
9 - مواطن السبت 21 دجنبر 2019 - 19:34
الجهوية المتقدمة مستحيلة في المغرب!ببساطة لان الدولة لا يمكن ان تعتمد على رئيس جهة منتخب ربما اشترى الاصوات ولا يفقه شيئا في السياسة،لا يمكن ان تعتمد عليه في تسيير جهة بكاملها زد على ذلك ان الدولة المركزية تريد السيطرة على مداخيل الجهة و على برنامج الاستثمار فيها كيف اذا ستكون هذه الجهة مستقلة اداريا و ماليا! الكل يعلم ان المغرب يسير من الرباط و لا شيء غير ذلك! المغرب متخلف سياسيا و اقتصاديا و تعليميا و لا يمكن بحال ان "نسرع" الجهوية فهي ليست سيارة انها فقط قاطرة في قطار المغرب بأكمله و ما لم يسرع القطار فلن تسرع هذه القاطرة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
10 - bassou السبت 21 دجنبر 2019 - 19:34
الجهوية يمكن أن تطبق في بعض الجهات التي استفادت منذ الاستعمار وفجر الاستقلال من حصة الأسد في التنمية والبنية التحتية كمناطق الغرب والوسط. أما الجنوب الشرقي مثلا فهو لم يستفد من أي شيء... بل بالعكس يتم مص خيراته الباطنية ولا نر أي أثر لهذه الخيرات لا في الطرق ولا في المرافق ولا...ولا...
جهة درعة تافيلالت المسكينة تئن تحت وطء اللامبالاة والتهميش... فهي إلى حدود الساعة لا تزال تابعة إداراتها إما لأكادير أو مراكش أو فاس أو مكناس... الجهة تفتقر لمعظم المرافق وما بالك بالبنية التحتية من طرق تربط بين حواضرها وما بالك أن اذتربط بين الجهة وباقي الجهات.... فنفق تيشكا ضرورة ملحة كما أن الطريق السيار الرابط بين فاس والرشيدية يعد من الأولويات...
جهة كان على المسؤولين إقرار تحفيز ضريبي وتحفيز مالي للعاملين بها لأنها تُعد في نظر الكثير منطقة طاردة للأطر إن لم نقل منطقة للتأديب... لذلك غالبا ما نجد باقي المواطنين لا يرغبون في العمل بها...
فهل فكرت الدولة في هذه الجهة وما تعانيه من تهميش ولإقصاء؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - Monir السبت 21 دجنبر 2019 - 19:38
تطبيق الجهوية المتقدمة بشكل فعلي و كامل مرهون بالحل النهائي لمشكل الصحراء، فالدولة اقترحت الجهوية الموسعة على جهات المملكة عندما قدمت مقترح الحكم الذاتي للصحراء لتستبق بذلك مطالبة أي جهة بنفس ما ستأخذ الصحراء ، لذلك مادام الوضع على ما هو عليه بالصحراء فلن تخرج أي جهة عن سلطة المركز بالعاصمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - BOUYAOMAR السبت 21 دجنبر 2019 - 19:38
mais qui bloque ? c'est vous même
JE NE COMPRENDS PLUS RIEN
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - لعريسي محمد السبت 21 دجنبر 2019 - 19:39
أرى أن هذه الجهوية المتقدمة التي تتجدد الآن بعد فشل الأولى ستكون إن شاء الله تعالى بشير خير على المملكة المغربية، لأنها تنطلق في ظروف قد وصلت بها البلاد إلى السكتة القلبية من كثرة فساد المفسدين الذين عاتوا في الأرض فسادا، إلى درجة أن أصحاب المليارات يرون من المواطن كأنه حشرة يجب عليها يعاد تربيتها وهذا خطير جدا على هذه الأمة الشريفة ألتي تاريخها غارق في القدم، ونتمنى من الله تعالى أن ترجع المياه إلى مجاريها وترد أموال الشعب الكادح إلى خزينته لتنمية البلاد ويعطى كل ذي حق حقه والله تعالى المعين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - مجرد تساوءل السبت 21 دجنبر 2019 - 19:39
في نظري، اذا مكنت سياسة الجهوية المنتخبين الجهويين من صلاحيات أوسع، فنتائجها ستكون وخيمة على المواطن. لان تدبير الشأن العام يستلزم الكفاءة المهنية و الإرادة الحقيقية، و هذا ما تفتقده النخبة السياسية ببلادنا. فهل نحن مؤهلون للجهوية؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - تنغيري السبت 21 دجنبر 2019 - 19:42
ههههه،اول مرة تنسمع بشي دولة تمر الى السرعة القصوى لانجاز مشاريع ونجد هذه الدولة متذيلة للمراتب والمراكز على الصعيد العربي و العالمي. صدق من قال "مادمت في المغرب فلا تستغرب".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - المصطفى السبت 21 دجنبر 2019 - 19:44
قانون المالية لسنة 2020 وضخ 2.7 مليار درهم لفائدة الجهات اجراء له دلالات على أن الجهوية ستبقى مشروع ينتظر ايضا الافراج عن القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية.
ميثاق اللاتمركز والتنزيل التدريجي لمقتضياته يفرمل تحقيق التنمية المندمجة والمتناسقة بين مختلف الفاعلين الجهويين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - مغربي السبت 21 دجنبر 2019 - 19:44
احسن وسيلة للانجاح تفعيل التنمية الجهوية هي لي حصل و فرط يودي.....لا للاعفاء و الاقالة بدون محاسبة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - تايكة غرماد السبت 21 دجنبر 2019 - 19:44
هناك غياب ارادة سياسية لتفعيل جدي للجهوية ورؤساء الجهات سيبقون مجرد ديكور ومنصب بروطوكولي بجانب الولاة الحكام الحقيقيون للجهات ولا أمل في ان يتخلى المخزن عن التحكم في الجهات وتطبيق اجندته هذا هو الواقع مهما قيل من كلام فهو مجرد استهلاك وامتصاص للغضب !!
الديمقراطية بعيدة المنال لانعدام الأركان والأسس الموضوعية لتفعيلها بشكل جدي !!
الجهة الهدف منها بالنسبة لسلطة التحكم هي فقط التخفيف من الظغط على الرباط وترك الجهات تواجه الغضبات والمظاهرات والمطالب لينعم رموز السياسة والسلطة في الرباط بالطمأنينة وقلة الصداع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
19 - وا باركة علينا ! السبت 21 دجنبر 2019 - 19:48
وا باركة علينا غي سرعة عادية و لكن في الإتجاه الصحيح أمّا السرعة القصوى في الإتجاه المعاكس راحنا كنشوفوها يومياً منذ 60 عام و الدليل مازال كنسمعو "دولة سائرة في طريق النمو" و الواقع هو أنها في منحدر التخلف ! و الحصيلة هي ما حصّل عليه لصالحهم من تولّوا المسؤولية : شوف كيف كانوا و شوف فين ولاّو ... !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - صادق السبت 21 دجنبر 2019 - 20:02
لا جهوية وﻻ مركزية تأتي أكلها اﻻ بالضرب بيد من حديد على أيدي المتعجرفين والمتنفعين ووجود نظرة المغرب النافع والغير النافع التي عشعشت في أدمغة هؤلاء المتحكمين المركزيين في القرارات والمشاريع الكبرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - omar السبت 21 دجنبر 2019 - 20:03
بمعنى آخر بن زيدان أهدر الوقت الثمين في الترهات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - الطيب الجامعي السبت 21 دجنبر 2019 - 20:04
لايمكن تفعيل الجهوية بدون انتخاب برلمنات جهوية علي صعيد 12 الجهة, ألامركزية تحتاج إلي منتخبون علي أساس برنامج تنمية الجهة,لا يمكن لمنتخبين علي أساس الإلتحاق بالبرلمان الوطني أو الجماعة المحلية أن يطبقوا الجهوية الحقة
وتفعيل هده التورة التقافية دستويا ستدفع الشباب خاصة من الناشطين في جمعيات المجتمع المدني من ولوج عالم السياسة وتحمل مسؤلية القرب علي صعيد جهتهم,إن السياسة الناجحه هي التي تشعر المواطن بروح المسؤلية ولكتير من المغاربة الرباط بعيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - Ali المغربي السبت 21 دجنبر 2019 - 20:13
لو كانت هناك مراقبة،ثم محاسبة ومحاكمة،لوصلنا لهدا الحال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - افران الاطلس المتوسط السبت 21 دجنبر 2019 - 20:19
le ministère de l’intérieur passent a la vitesse supérieur concernant la régionalisation avancée si nous voyant les chose de plus prés nous seront étonné nous découvrirons que rien ne bougent a la vitesse supérieure comme il se dit. rien de tout cela. Tout le monde passe par une relaxation totale personne ne s'intéresse à la question . Nous devons voir les choses liés au (développement) sur le terrain pour nous être assurer de ce qui se passe réellement. Sommes-nous éligibles au régionalismes? nous n'avons pas de bonne volonté politique Nous n'avons aucun programme prévu pour lequel un budget énorme est disponible et débloquer (qu'en est-il des nouvelles autoroutes et des nouvelles lignes de chemins de fer) à travers tout le pays
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.