وزارة الداخلية تمرّ إلى السرعة القصوى لإنقاذ تعثر الجهوية المتقدمة

هسبريس - نور الدين إكجان

مستعينة بالإنصات إلى ما ستجود به الجهات هذه المرة، تحاول وزارة الداخلية استدراك ما فات بشأن ورش الجهوية، حيث نقلت نقاش التنزيل على امتداد الأيام الجارية صوب مدينة أكادير، بحضور المنتخبين الجهويين، بغرض تقييم ما فات، واستشراف ما سيجود به إقرار النظام الجديد.

ومرّت أربع سنوات على إقرار الجهوية المتقدمة التي انطلقت سنة 2015، إلا أن حصيلتها مازالت تثير الكثير من التساؤلات، بسبب التأخر في تطبيق مخططات التنمية الجهوية، ما يعرقل عمل المجالس الجهوية في مجال جلب الاستثمارات وصناعة القرارات المحلية.

العديد من الانتقادات توجه إلى الإدارة المركزية، خصوصا في علاقتها باحتكار الاستثمار على الصعيد الترابي إلى حدود اليوم، فيما تظل شكاوى مختلف الفاعلين من ضعف توزيع السلطة بين المركز والجهات قائمة بشدة، رغم محاولات منح المجالس الجهوية تفويضا لبعض الصلاحيات.

وفي هذا السياق، قال سمير أولقاضي، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمحمدية، إن "المعرقل الحالي لورش الجهوية هو الترسانة القانونية التي لم تستكمل بشكل نهائي"، مشيرا إلى أن "تأخر صدور القوانين التنظيمية بأربع سنوات عن الدستور، أثر على المسار كثيرا".

وأضاف أولقاضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "صدور القانون سنة 2015 كان محكوما بوقف التنفيذ؛ حيث ارتبط تنزيله بنصوص تنظيمية تطبيقية أخرى، ليأتي بعدها ورش اللاتمركز الإداري ليؤخر بدوره التفعيل بسبب عدم صدوره بشكل نهائي".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "غياب تصور حكومي يربط الجهوية باللاتمركز عطل من مسار تسريع الورش المهم"، مؤكدا أن "صدور ميثاق اللاتمركز على شكل مرسوم يكرس انطباعا مفاده أنه أقل وأدنى من الجهوية، على عكس التجربة الإسبانية التي أولت الاهتمام نفسه للورشين".

وأردف أولقاضي أن "الورشين ما يزالان يحتاجان لأزيد من 100 نص قانوني لم يصدر بعد"، متسائلا: "أي جهوية يتحدث عنها الناس دون اكتمالها قانونيا؟"، مشددا على أن "حسم النقاش في هذا الاتجاه سيليه مباشرة حديث التنمية، والذكاء الترابي، والمجال".

وأكمل المتحدث قائلا إن "الواقع الحالي هو نتاج تراكمات أفرزها الفاعل السياسي الذي لم يقدر سبل تنزيل ورش الجهوية بالشكل السليم، في وقت لطالما تطرقت فيه الخطب الملكية على امتداد السنوات الماضية إلى أهمية هذا الورش، وأعطت الحكومة الوقت الكافي لإخراجه".