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كُتّاب وآراء
وزارة الداخلية تمرّ إلى السرعة القصوى لإنقاذ تعثر الجهوية المتقدمة
مستعينة بالإنصات إلى ما ستجود به الجهات هذه المرة، تحاول وزارة الداخلية استدراك ما فات بشأن ورش الجهوية، حيث نقلت نقاش التنزيل على امتداد الأيام الجارية صوب مدينة أكادير، بحضور المنتخبين الجهويين، بغرض تقييم ما فات، واستشراف ما سيجود به إقرار النظام الجديد.
ومرّت أربع سنوات على إقرار الجهوية المتقدمة التي انطلقت سنة 2015، إلا أن حصيلتها مازالت تثير الكثير من التساؤلات، بسبب التأخر في تطبيق مخططات التنمية الجهوية، ما يعرقل عمل المجالس الجهوية في مجال جلب الاستثمارات وصناعة القرارات المحلية.
العديد من الانتقادات توجه إلى الإدارة المركزية، خصوصا في علاقتها باحتكار الاستثمار على الصعيد الترابي إلى حدود اليوم، فيما تظل شكاوى مختلف الفاعلين من ضعف توزيع السلطة بين المركز والجهات قائمة بشدة، رغم محاولات منح المجالس الجهوية تفويضا لبعض الصلاحيات.
وفي هذا السياق، قال سمير أولقاضي، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمحمدية، إن "المعرقل الحالي لورش الجهوية هو الترسانة القانونية التي لم تستكمل بشكل نهائي"، مشيرا إلى أن "تأخر صدور القوانين التنظيمية بأربع سنوات عن الدستور، أثر على المسار كثيرا".
وأضاف أولقاضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "صدور القانون سنة 2015 كان محكوما بوقف التنفيذ؛ حيث ارتبط تنزيله بنصوص تنظيمية تطبيقية أخرى، ليأتي بعدها ورش اللاتمركز الإداري ليؤخر بدوره التفعيل بسبب عدم صدوره بشكل نهائي".
وأوضح الأستاذ الجامعي أن "غياب تصور حكومي يربط الجهوية باللاتمركز عطل من مسار تسريع الورش المهم"، مؤكدا أن "صدور ميثاق اللاتمركز على شكل مرسوم يكرس انطباعا مفاده أنه أقل وأدنى من الجهوية، على عكس التجربة الإسبانية التي أولت الاهتمام نفسه للورشين".
وأردف أولقاضي أن "الورشين ما يزالان يحتاجان لأزيد من 100 نص قانوني لم يصدر بعد"، متسائلا: "أي جهوية يتحدث عنها الناس دون اكتمالها قانونيا؟"، مشددا على أن "حسم النقاش في هذا الاتجاه سيليه مباشرة حديث التنمية، والذكاء الترابي، والمجال".
وأكمل المتحدث قائلا إن "الواقع الحالي هو نتاج تراكمات أفرزها الفاعل السياسي الذي لم يقدر سبل تنزيل ورش الجهوية بالشكل السليم، في وقت لطالما تطرقت فيه الخطب الملكية على امتداد السنوات الماضية إلى أهمية هذا الورش، وأعطت الحكومة الوقت الكافي لإخراجه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
هناك مزيد من الحاجة إلى المجهود والمواكبة والمحاسبة لكي يحدث تغيير حقيقي في طرق عمل المجالس المنتخبة الترابية.
قبل القوانين والمساطير يجب اعداد الذين سيتحملون المسؤولية اما الان لا أرى شييئا غير السفريات والزرود و.....
الله يرد بنا وخلاص
اعتقد ما يعجل بالامر هو مسألة الصحراء المغربية لكن ظروف دستورية و قانونية تمنع ذلك اذن يبقى أمام سوى وضع اسطر تنظيمية تسمى عندنا في المغرب بالقوانين التنظيمية .. و هل يمكن تحايل أو تحاوز قوانين مسطرة و المستمدة من الدستور أصلا و وضع تلك (قوانين) تنظيمية أو أسطر تنظيمية تتعارص مع الواقع أصلا
تزودوا بالتقوى وإعطاء كل ذي حق حقه
جهة درعة تافيلالت المسكينة تئن تحت وطء اللامبالاة والتهميش... فهي إلى حدود الساعة لا تزال تابعة إداراتها إما لأكادير أو مراكش أو فاس أو مكناس... الجهة تفتقر لمعظم المرافق وما بالك بالبنية التحتية من طرق تربط بين حواضرها وما بالك أن اذتربط بين الجهة وباقي الجهات.... فنفق تيشكا ضرورة ملحة كما أن الطريق السيار الرابط بين فاس والرشيدية يعد من الأولويات...
جهة كان على المسؤولين إقرار تحفيز ضريبي وتحفيز مالي للعاملين بها لأنها تُعد في نظر الكثير منطقة طاردة للأطر إن لم نقل منطقة للتأديب... لذلك غالبا ما نجد باقي المواطنين لا يرغبون في العمل بها...
فهل فكرت الدولة في هذه الجهة وما تعانيه من تهميش ولإقصاء؟؟؟؟
JE NE COMPRENDS PLUS RIEN
ميثاق اللاتمركز والتنزيل التدريجي لمقتضياته يفرمل تحقيق التنمية المندمجة والمتناسقة بين مختلف الفاعلين الجهويين
الديمقراطية بعيدة المنال لانعدام الأركان والأسس الموضوعية لتفعيلها بشكل جدي !!
الجهة الهدف منها بالنسبة لسلطة التحكم هي فقط التخفيف من الظغط على الرباط وترك الجهات تواجه الغضبات والمظاهرات والمطالب لينعم رموز السياسة والسلطة في الرباط بالطمأنينة وقلة الصداع
وتفعيل هده التورة التقافية دستويا ستدفع الشباب خاصة من الناشطين في جمعيات المجتمع المدني من ولوج عالم السياسة وتحمل مسؤلية القرب علي صعيد جهتهم,إن السياسة الناجحه هي التي تشعر المواطن بروح المسؤلية ولكتير من المغاربة الرباط بعيد