سوء أحوال الجو يعلّق الدراسة في "جماعة ابريكشة

هسبريس من وزان

قالت مصادر مطلعة لهسبريس إنه تقرّر، اليوم السبت، تعليق الدراسة ببعض المؤسسات التعليمية العمومية بجماعة بريشكة التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تعرفها المنطقة.

وحسب مصادر هسبريس فإن توقيف الدراسة همّ ثانوية علال الفاسي، في الجماعة ذاتها، بهدف "الحفاظ على سلامة مرتفقي المؤسسات التعليمية من المتمدرسات والمتمدرسين والأطر التربوية على حد سواء، بعد النشرة الجوية الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية".

وأضافت المصادر ذاتها أن تعليق الدراسة جاء تنفيذا لقرار خلية اليقظة بالمؤسسة بتنسيق مع السلطات المحلية وجمعية آباء وأولياء أمور التلاميذ وجمعية النقل المدرسي، وبناء على النشرة الإنذارية لمديرية الأرصاد الجوية وكذلك التغيرات المناخية الصعبة التي تعرفها المنطقة.

وتأتي خطوة تعليق الدراسة بجماعة ابريكشة بهدف الحماية من الأخطار الناجمة عن التقلبات المناخية وهبوب رياح قوية وتساقطات مطرية غزيرة.